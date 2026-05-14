Una casa convertida en museo de infancia

Más que una finca preparada para una fiesta privada, el lugar parecía una reconstrucción sentimental de la niñez de Juan Luis Londoño. Cada espacio estaba pensado para llevar a los invitados a un momento anterior a la fama, a una vida marcada por la familia, el barrio, el fútbol, los juegos y los sueños de infancia.

Aunque durante el recorrido se insistió en que allí creció el artista y pasó buena parte de su niñez, la organización no confirmó oficialmente cuánto tiempo vivió en ese lugar. Lo cierto es que la casa fue transformada en una especie de museo íntimo de Maluma.

Había fotografías familiares, recuerdos de su primera visita al estadio Atanasio Girardot de Medellín, consolas de Nintendo, habitaciones con literas y objetos personales que buscaban reconstruir el universo emocional del cantante. También había actores interpretando a sus abuelos, tíos y primos, como si la memoria familiar hubiera cobrado vida para acompañar el lanzamiento.

Uno de ellos, vestido con la camiseta del Atlético Nacional y encargado de representar a uno de sus tíos, explicó que la vivienda “es la casa de los abuelos, representa a la matrona y al patrón de la familia”.

Esa puesta en escena reforzaba el corazón narrativo de ‘Loco x volver’, un álbum que no solo habla del regreso físico a Medellín, sino de un retorno simbólico a la Antioquia tradicional, a la familia y al lugar emocional que formó al artista antes de la fama mundial.

El regreso emocional de Juan Luis

Antes de que sonaran las canciones, llegaron a la finca Marlli, Luis y Manuela, la madre, el padre y la hermana del cantante. Sus nombres dieron origen a Maluma, el acrónimo que terminó convertido en una de las marcas más reconocidas de la música latina.

También estuvo presente su esposa, Susana Gómez, quien dejó ver su embarazo. La pareja espera su segundo hijo, un detalle que sumó otra capa emocional a una noche pensada como celebración de familia, origen y continuidad.

Entre vallenatos, salsa, reguetón y música popular, Maluma presentó cinco de las 14 canciones de ‘Loco x volver’, un álbum que tardó dos años en escribir y que compartió por primera vez con su público en un escenario cargado de sentido personal.

“Extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, afirmó el artista sobre este nuevo trabajo discográfico, que incluye colaboraciones con Ryan Castro, Beéle, Arcángel y Grupo Frontera.

La frase resume el espíritu del proyecto. Maluma no quiso presentar únicamente un disco, sino un relato de regreso. Un regreso al niño que fue, a la familia que lo rodeó, a la casa que representa su memoria y a una ciudad que sigue siendo parte esencial de su identidad artística.

De la finca familiar al corazón de Medellín

La celebración íntima en la finca será apenas el inicio de esta nueva etapa. Este jueves, Maluma llevará ese regreso simbólico de sus orígenes al centro de Medellín con un concierto gratuito en la Plaza Botero.

El evento tendrá un aforo de 8.000 personas y las entradas ya están agotadas. Además, el cantante estará acompañado por varios artistas sorpresa, en una presentación que busca convertir su vuelta a casa en una fiesta colectiva para la ciudad.

Después de años recorriendo estadios y escenarios internacionales, Maluma parece decidido a mirar hacia atrás, no desde la nostalgia vacía, sino desde la necesidad de reconocerse en el camino recorrido.

En ‘Loco x volver’, el artista vuelve a Medellín, a Antioquia y a su historia familiar para recordar que antes de Maluma estuvo Juan Luis. Y que, en esa casa sobre la montaña, entre flores, música, guaro y recuerdos, encontró la inspiración para volver a cantar desde su raíz.