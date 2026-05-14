La revista Forbes Colombia reveló en los últimos días su esperada selección de las 100 mujeres más poderosas de Colombia en 2026, una edición que reconoce a líderes que han logrado abrirse espacio en sectores históricamente dominados por hombres y que hoy son referentes para nuevas generaciones.
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Entre las figuras destacadas aparecen artistas internacionales como Shakira y Karol G, así como la actriz Sofía Vergara, quienes continúan consolidando su impacto global desde la industria del entretenimiento.
La publicación también resaltó a las científicas Diana Trujillo y Liliana Villarreal, quienes hicieron parte de la histórica misión que exploró la cara oculta de la Luna.
Forbes explicó que la selección se realizó bajo criterios relacionados con influencia, liderazgo, manejo de recursos, impacto social y poder transformador en distintos ámbitos de la vida pública.
Las 100 mujeres más poderosas de Colombia en 2026
- Silvia Tcherassi — diseñadora y empresaria
- Susana Peláez — gerente de Cusezar
- Natalia Gutiérrez — presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen
- Samira Fadul — vicepresidenta de Bavaria
- Ángela Hurtado — presidenta de JP Morgan Colombia
- Camila Escobar — directora de Colfuturo
- Natali Leal — gerente general de Opain
- Luz Adriana Camargo — fiscal general de la Nación
- Ángela López — presidenta de Mazda de Colombia
- Francia Márquez — vicepresidenta de Colombia
- Shakira — cantante
- Karol G — cantante
- Sofía Vergara — actriz
- Beatriz Dávila de Santo Domingo — filántropa y empresaria
- María Lorena Gutiérrez — CEO de Grupo Aval
- Linda Char — miembro del consejo de administración de Olímpica
- Claudia Bejarano — presidenta de Cerrejón
- Ana Fernanda Maiguashca — presidenta del Consejo Privado de Competitividad
- Marcela Meléndez — directora de Fedesarrollo
- Natasha Avendaño — gerente del Acueducto de Bogotá
- Iris Marín Ortiz — defensora del Pueblo
- Dilian Francisca Toro — gobernadora del Valle del Cauca
- Elvia Milena Sanjuán Dávila — gobernadora del Cesar
- Nubia Carolina Córdoba — gobernadora del Chocó
- Rafaela Cortés — gobernadora del Meta
- Maritza Pérez — vicepresidenta de Banca Personal de Davivienda
- Melissa Orrego — representante a la Cámara
- María Fernanda Carrascal — representante a la Cámara
- Carmen Abondano — presidenta de la Junta Directiva Grupo Daabon
- Marcela Perilla — líder del segmento corporate de SAP Latinoamérica
- Luz María Correa — presidenta Junta Directiva Construcciones El Cóndor
- Ángela María Orozco — vicepresidenta senior de Avianca
- Ana Milena López — presidenta de Corficolombiana
- Martha Isabel Woodcock — presidenta ejecutiva de Banco Santander
- Marcela Torres — gerente general de Nu Colombia
- Camila Osorio — tenista
- Lucy Inés García — gobernadora de Sucre
- Adriana Magali Matiz — gobernadora del Tolima
- Erika Zarante — CEO de Latam Airlines Colombia
- Elizabeth Rey — presidenta de Citi Colombia
- Marcela Velásquez — directora general de Tetra Pak Andina
- Adriana Casadiego — directora de Hyundai Colombia
- Liliana Restrepo — cofundadora de Frisby
- Gygliola Aycardi — cofundadora de Bodytech
- Luz Ángela Castro — directora general de Ocesa Colombia
- María Mercedes Montejo — directora ejecutiva de Sony Región Andina
- Sophie Douer — gerente de Pat Primo y cofundadora de Seven & Seven
- Diana Marcela Morales — ministra de Comercio, Industria y Turismo
- Karen Brazdys — presidenta de Brinsa
- Catalina Ricaurte — gerente general de Merck Colombia, Ecuador y Perú
- María Fernanda Suárez — presidenta de Banco Popular
- Bibiana Taboada — codirectora del Banco de la República
- Olga Lucía Acosta — codirectora del Banco de la República
- Laura Moisá — codirectora del Banco de la República
- Claudia Margarita Zuleta — senadora
- Leonor Espinosa — chef
- Johanna Ortiz — diseñadora
- Johana Bahamón — presidenta de la Fundación Acción Interna
- Natalia Bayona — directora ejecutiva de ONU Turismo
- Diana Trujillo — directora de vuelo de la NASA
- Lyana Latorre — directora de Fundación Rockefeller en América Latina
- Nina García — editora en jefe de Elle
- Beatriz Fernández — cofundadora de Crepes & Waffles
- Marcela Granados — directora Fundación Valle de Lili
- Carolina Espitia — gerente general de Alpina
- Sandra Vélez — presidenta del Grupo Ethuss
- María Victoria Dávila de Murgas — presidenta de Oleoflores
- Karen Scarpetta — country manager de Tesla Colombia
- Ana Margarita Albir — presidenta de ADL
- Liliana Villarreal — directora de aterrizaje misión Artemis II de la NASA
- Andrea Guerrero — presidenta de Win Sports
- Claudia Elena Vásquez — gerente general de Universo Vives
- Sandra Hinestroza — directora general de HP Colombia
- Raquel Bernal — rectora de la Universidad de los Andes
- Claudia Restrepo — rectora de EAFIT
- Emilia Restrepo — rectora del CESA
- Johana Aranda Rivera — alcaldesa de Ibagué
- Nadia Blel — senadora
- Carolina Corcho — senadora
- Adriana Noreña — vicepresidenta de Google Hispanoamérica
- Juanita Goebertus — directora de la División de las Américas de HRW
- María Claudia Lacouture — presidenta de Aliadas y directora de AmCham
- Ilia Calderón — presentadora de Univisión
- Vicky Perea — directora de El País
- Erika Fontalvo — directora de El Heraldo
- Luz María Sierra — directora de El Colombiano
- Juanita León — directora y cofundadora de La Silla Vacía
- Juana Francisca Llano — presidenta de Suramericana
- Adriana Cárdenas — gerente de Visa
- Ángela Mendoza — gerente de Uber Colombia, Perú y Ecuador
- Ivonne Orozco — CEO de Keralty Colombia
- Linda Caicedo — futbolista
- Mayra Ramírez — futbolista
- María Carolina Hoyos — directora de Fundación Solidaridad por Colombia
- Laura Milena Roa — presidenta del Fondo Nacional del Ahorro
- Giovanna Romero — vicepresidenta senior de Aris Mining
- Chechy Murillo — Mujer Cafam 2026
- Patricia Castañeda — directora de cine
- Elizabeth Moreno — coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó
- Eliana Bejarano — cofundadora de BeAmaZ de sacha inchi
¿Cómo eligió Forbes a las mujeres más poderosas?
Según explicó Forbes Colombia, la selección se realizó con apoyo de expertos y bajo una metodología internacional que evalúa factores como influencia, liderazgo empresarial, impacto social, audiencias, capacidad de transformación y alcance de sus decisiones.
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La revista también aclaró que, por criterio editorial, el listado excluyó a las candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para mantener independencia frente al proceso electoral colombiano de 2026.