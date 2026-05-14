La revista Forbes Colombia reveló en los últimos días su esperada selección de las 100 mujeres más poderosas de Colombia en 2026, una edición que reconoce a líderes que han logrado abrirse espacio en sectores históricamente dominados por hombres y que hoy son referentes para nuevas generaciones.



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Entre las figuras destacadas aparecen artistas internacionales como Shakira y Karol G, así como la actriz Sofía Vergara, quienes continúan consolidando su impacto global desde la industria del entretenimiento.

La publicación también resaltó a las científicas Diana Trujillo y Liliana Villarreal, quienes hicieron parte de la histórica misión que exploró la cara oculta de la Luna.

Forbes explicó que la selección se realizó bajo criterios relacionados con influencia, liderazgo, manejo de recursos, impacto social y poder transformador en distintos ámbitos de la vida pública.

Las 100 mujeres más poderosas de Colombia en 2026

Silvia Tcherassi — diseñadora y empresaria

Susana Peláez — gerente de Cusezar

Natalia Gutiérrez — presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen

Samira Fadul — vicepresidenta de Bavaria

Ángela Hurtado — presidenta de JP Morgan Colombia

Camila Escobar — directora de Colfuturo

Natali Leal — gerente general de Opain

Luz Adriana Camargo — fiscal general de la Nación

Ángela López — presidenta de Mazda de Colombia

Francia Márquez — vicepresidenta de Colombia

Shakira — cantante

Karol G — cantante

Sofía Vergara — actriz

Beatriz Dávila de Santo Domingo — filántropa y empresaria

María Lorena Gutiérrez — CEO de Grupo Aval

Linda Char — miembro del consejo de administración de Olímpica

Claudia Bejarano — presidenta de Cerrejón

Ana Fernanda Maiguashca — presidenta del Consejo Privado de Competitividad

Marcela Meléndez — directora de Fedesarrollo

Natasha Avendaño — gerente del Acueducto de Bogotá

Iris Marín Ortiz — defensora del Pueblo

Dilian Francisca Toro — gobernadora del Valle del Cauca

Elvia Milena Sanjuán Dávila — gobernadora del Cesar

Nubia Carolina Córdoba — gobernadora del Chocó

Rafaela Cortés — gobernadora del Meta

Maritza Pérez — vicepresidenta de Banca Personal de Davivienda

Melissa Orrego — representante a la Cámara

María Fernanda Carrascal — representante a la Cámara

Carmen Abondano — presidenta de la Junta Directiva Grupo Daabon

Marcela Perilla — líder del segmento corporate de SAP Latinoamérica

Luz María Correa — presidenta Junta Directiva Construcciones El Cóndor

Ángela María Orozco — vicepresidenta senior de Avianca

Ana Milena López — presidenta de Corficolombiana

Martha Isabel Woodcock — presidenta ejecutiva de Banco Santander

Marcela Torres — gerente general de Nu Colombia

Camila Osorio — tenista

Lucy Inés García — gobernadora de Sucre

Adriana Magali Matiz — gobernadora del Tolima

Erika Zarante — CEO de Latam Airlines Colombia

Elizabeth Rey — presidenta de Citi Colombia

Marcela Velásquez — directora general de Tetra Pak Andina

Adriana Casadiego — directora de Hyundai Colombia

Liliana Restrepo — cofundadora de Frisby

Gygliola Aycardi — cofundadora de Bodytech

Luz Ángela Castro — directora general de Ocesa Colombia

María Mercedes Montejo — directora ejecutiva de Sony Región Andina

Sophie Douer — gerente de Pat Primo y cofundadora de Seven & Seven

Diana Marcela Morales — ministra de Comercio, Industria y Turismo

Karen Brazdys — presidenta de Brinsa

Catalina Ricaurte — gerente general de Merck Colombia, Ecuador y Perú

María Fernanda Suárez — presidenta de Banco Popular

Bibiana Taboada — codirectora del Banco de la República

Olga Lucía Acosta — codirectora del Banco de la República

Laura Moisá — codirectora del Banco de la República

Claudia Margarita Zuleta — senadora

Leonor Espinosa — chef

Johanna Ortiz — diseñadora

Johana Bahamón — presidenta de la Fundación Acción Interna

Natalia Bayona — directora ejecutiva de ONU Turismo

Diana Trujillo — directora de vuelo de la NASA

Lyana Latorre — directora de Fundación Rockefeller en América Latina

Nina García — editora en jefe de Elle

Beatriz Fernández — cofundadora de Crepes & Waffles

Marcela Granados — directora Fundación Valle de Lili

Carolina Espitia — gerente general de Alpina

Sandra Vélez — presidenta del Grupo Ethuss

María Victoria Dávila de Murgas — presidenta de Oleoflores

Karen Scarpetta — country manager de Tesla Colombia

Ana Margarita Albir — presidenta de ADL

Liliana Villarreal — directora de aterrizaje misión Artemis II de la NASA

Andrea Guerrero — presidenta de Win Sports

Claudia Elena Vásquez — gerente general de Universo Vives

Sandra Hinestroza — directora general de HP Colombia

Raquel Bernal — rectora de la Universidad de los Andes

Claudia Restrepo — rectora de EAFIT

Emilia Restrepo — rectora del CESA

Johana Aranda Rivera — alcaldesa de Ibagué

Nadia Blel — senadora

Carolina Corcho — senadora

Adriana Noreña — vicepresidenta de Google Hispanoamérica

Juanita Goebertus — directora de la División de las Américas de HRW

María Claudia Lacouture — presidenta de Aliadas y directora de AmCham

Ilia Calderón — presentadora de Univisión

Vicky Perea — directora de El País

Erika Fontalvo — directora de El Heraldo

Luz María Sierra — directora de El Colombiano

Juanita León — directora y cofundadora de La Silla Vacía

Juana Francisca Llano — presidenta de Suramericana

Adriana Cárdenas — gerente de Visa

Ángela Mendoza — gerente de Uber Colombia, Perú y Ecuador

Ivonne Orozco — CEO de Keralty Colombia

Linda Caicedo — futbolista

Mayra Ramírez — futbolista

María Carolina Hoyos — directora de Fundación Solidaridad por Colombia

Laura Milena Roa — presidenta del Fondo Nacional del Ahorro

Giovanna Romero — vicepresidenta senior de Aris Mining

Chechy Murillo — Mujer Cafam 2026

Patricia Castañeda — directora de cine

Elizabeth Moreno — coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó

Eliana Bejarano — cofundadora de BeAmaZ de sacha inchi

¿Cómo eligió Forbes a las mujeres más poderosas?

Según explicó Forbes Colombia, la selección se realizó con apoyo de expertos y bajo una metodología internacional que evalúa factores como influencia, liderazgo empresarial, impacto social, audiencias, capacidad de transformación y alcance de sus decisiones.



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La revista también aclaró que, por criterio editorial, el listado excluyó a las candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para mantener independencia frente al proceso electoral colombiano de 2026.