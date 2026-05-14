La respuesta sorprendió a muchos de sus seguidores, pues Luz Dary aseguró que quería una camioneta tipo camión que le permitiera cumplir con sus actividades cotidianas y el cuidado de sus animales. A partir de esa conversación, el influencer inició la búsqueda del modelo ideal.

¿Cuánto costó la camioneta que regaló Yeferson Cossio?

Durante el recorrido por el concesionario, el youtuber mostró dos opciones de vehículos que estaba considerando comprar. Finalmente, se inclinó por una camioneta modelo Z71, no solo por sus características, sino también porque la placa tenía un significado especial para su madre.

En la grabación también quedó registrada la conversación con el asesor comercial, quien confirmó que el valor final del vehículo, incluyendo el descuento solicitado por el influencer, fue de 209 millones de pesos colombianos.

El detalle no terminó ahí. Para hacer aún más especial la sorpresa, Yeferson Cossio organizó una serenata y cubrió la camioneta con objetos sencillos para evitar que su mamá sospechara del regalo. Cuando finalmente descubrió el vehículo, Luz Dary no pudo contener la emoción y agradeció entre lágrimas el gesto de su hijo.

Redes sociales reaccionan al millonario regalo

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios en plataformas digitales no tardaron en aparecer. Miles de personas destacaron el gesto del influencer hacia su madre y dejaron mensajes de admiración y cariño.

“Ojalá algún día poder hacer lo mismo por mi mamá”, “Las madres merecen lo mejor del mundo” y “Qué bonito detalle, Dios los bendiga”, fueron algunos de los comentarios más destacados por los internautas.