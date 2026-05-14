No habrá extraditables en la primera fase

Uno de los puntos centrales del comunicado es que, en la primera fase de implementación de las ZUT, no harán presencia personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes. Estos casos, según el Gobierno, serán evaluados posteriormente por el Presidente.

La precisión llega en medio del debate por la solicitud de suspender órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, organización que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’, requerido en extradición por Estados Unidos.

En días recientes, la Fiscalía General de la Nación advirtió que no aplicaría de forma automática e inmediata medidas que implicaran dejar de ejecutar órdenes de captura sin verificar previamente los requisitos legales, la identidad de los beneficiarios y las condiciones reales de ingreso a las zonas temporales.

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¿Dónde estarían las zonas?

El proceso con el Clan del Golfo tendría como punto de partida el 25 de junio de 2026, luego de que inicialmente se proyectara para el 1 de marzo. Según el contexto conocido, se espera que ingresen cerca de 500 integrantes de esa organización, de un universo estimado de alrededor de 10.000 miembros.

Para el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) se han mencionado zonas en Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, en Chocó, como parte de los espacios previstos para la concentración temporal de integrantes de esa estructura.

Además, el Gobierno ha impulsado otras zonas en el marco de diferentes mesas de diálogo: una en el área rural de Tibú, Norte de Santander, para el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente, liderado por alias Calarcá; otra en Mallama, Nariño, para Comuneros del Sur; y dos áreas en Roberto Payán, Nariño, y Valle del Guamuez, Putumayo, para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB.

¿Qué son las ZUT?

Las Zonas de Ubicación Temporal son espacios delimitados previstos para facilitar el tránsito de integrantes de estructuras armadas hacia procesos de sometimiento, desmovilización o transición a la vida civil, con acompañamiento estatal y verificación.

La Ley de Paz Total establece que estas zonas tienen como objetivo contribuir a poner fin al conflicto armado, pero aclara que no son zonas de despeje.

El Gobierno sostuvo que la paz es una política de Estado y que su realización requiere la concurrencia de todas las autoridades, bajo los principios de colaboración armónica e independencia funcional.

La implementación de estas zonas, sin embargo, mantiene abiertos varios interrogantes jurídicos y de seguridad: cómo se verificará la identidad de quienes ingresen, qué controles habrá sobre armas, qué pasará con las estructuras financieras de los grupos ilegales y cómo se garantizará que no se conviertan en espacios de movilidad sin control.