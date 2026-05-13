Nicky Jam sorprendió a Bogotá al cantar dentro de TransMilenio

Lo que parecía un trayecto común en TransMilenio terminó convirtiéndose en una escena inesperada para decenas de bogotanos. Nicky Jam apareció este martes recorriendo la troncal de la calle 26 dentro de un articulado del sistema de transporte masivo, improvisando canciones y compartiendo con los pasajeros durante el recorrido.



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El artista puertorriqueño inició su trayecto en el Portal Eldorado y llegó hasta la estación Campín - UAN, mientras usuarios sorprendidos grababan videos, le pedían fotografías y cantaban junto a él algunos fragmentos de sus canciones más reconocidas.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, especialmente después de que varios creadores de contenido compartieran el momento. “Las cosas que pasan cuando decido irme caminando al trabajo”, escribió entre risas el usuario _aamarıp junto a uno de los videos más comentados del día.

Durante el recorrido, Nicky Jam también habló sobre su próximo álbum y promocionó el “Tamo Activos Tour”, gira que llegará a Bogotá el próximo 6 de junio con un concierto en el estadio El Campín.