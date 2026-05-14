Maluma sorprendió a sus fanáticos al anunciar un concierto gratuito en Medellín como parte del lanzamiento de su nuevo álbum Loco x Volver, un proyecto que el artista describió como el más personal e introspectivo de su carrera.



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El evento se realizará este jueves 14 de mayo en la emblemática Plaza Botero, en pleno centro de la ciudad, entre el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.

La noticia causó furor entre los seguidores del cantante paisa y las entradas gratuitas disponibles a través de TuBoleta se agotaron en cuestión de minutos.

¿Cómo obtener las entradas para el concierto de Maluma?

Aunque el evento no tiene costo, los asistentes debían registrarse previamente en la plataforma TuBoleta para reclamar su entrada digital, debido al aforo limitado.

La organización recomendó utilizar el mismo correo electrónico vinculado a la aplicación TuBoleta Pass, ya que allí se enviaría el código único de acceso al concierto. Además, se pidió a los usuarios no compartir ni reenviar las entradas para evitar problemas de ingreso.



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El evento será exclusivamente para mayores de edad y contará con estrictos controles de seguridad en los alrededores de la plaza.

Metro de Medellín tendrá horarios especiales y tarjeta conmemorativa

El Metro de Medellín también se sumó a la celebración y anunció medidas especiales para facilitar la movilidad de quienes asistirán al concierto.

La entidad lanzó una tarjeta Cívica conmemorativa inspirada en Loco x Volver, con un diseño rojo que incluye la portada del álbum y elementos tradicionales antioqueños.

La tarjeta tendrá un valor de $12.100 y estará disponible desde el 14 de mayo en estaciones como Niquía, Bello, Acevedo, Caribe, Poblado, Estadio, San Antonio y Universidad.

Además, el Metro informó que las líneas A y B extenderán su operación hasta las 11:30 de la noche. Desde las 11:00 p. m., la única estación habilitada para el ingreso será Parque Berrío, mientras que varias estaciones estarán disponibles para la salida de los asistentes.

Objetos prohibidos y recomendaciones

La organización del evento también informó que no estará permitido el ingreso de mascotas, sillas, drones, botellas de vidrio, latas, sombrillas con punta metálica, camisetas de equipos de fútbol ni elementos relacionados con partidos políticos.



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Maluma recomendó a sus seguidores utilizar transporte público para llegar al concierto, debido a que no habrá zonas habilitadas de parqueo cerca de la Plaza Botero.

Con este evento, el cantante reafirma el vínculo que mantiene con Medellín y con sus raíces antioqueñas, eje central de su nuevo trabajo musical.