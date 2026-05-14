La última vez que la vieron

Las amigas de Yulixa Toloza contaron que decidieron dejarla en el lugar para que permaneciera en observación y que incluso pagaron por una habitación y la estadía de una acompañante. No obstante, cuando regresaron en la noche con ropa y objetos personales, la mujer ya no estaba.

Según los testimonios, personal del establecimiento les habría dicho por WhatsApp que Yulixa Toloza había manifestado querer irse por sus propios medios. Sus allegadas cuestionan esa versión, pues aseguran que la mujer no estaba en condiciones de caminar ni de abandonar el lugar sin ayuda.

“Cuando yo me fui, Yulixa quedó acostada en una cama. Cuando regresamos por ella, ya Yulixa no estaba acá. No nos dieron respuesta de ella”, relató una de sus amigas.

Las denunciantes también señalaron que, desde el celular de Yulixa Toloza, se habrían enviado mensajes poco coherentes. En uno de ellos decía: “voy casa, tengo sueño”. Luego, según sus allegadas, habrían recibido versiones contradictorias sobre un supuesto traslado a un hospital.

Ante la falta de respuestas, sus amigas la buscaron en centros asistenciales del sur y occidente de la ciudad, entre ellos Meissen, El Tunal, Kennedy, Bosa y la Cruz Roja, pero no encontraron registro de ingreso de una paciente con sus características.

Autoridades ingresaron al centro estético

Tras más de 12 horas sin noticias de Yulixa Toloza, sus amigas acudieron a las autoridades. Policía y Bomberos ingresaron a la fuerza al establecimiento y rescataron a otra mujer que permanecía encerrada y abandonada en el lugar, al parecer en proceso de recuperación.

El caso generó mayor preocupación porque, según los testimonios, no había personal médico presente al momento del ingreso de las autoridades. Además, una de las amigas aseguró que el cuarto donde Yulixa Toloza habría permanecido fue encontrado limpio y organizado.

“El cuarto estaba limpio. Ahorita está todo limpio, recogieron pruebas, evidencias, todo se llevaron”, afirmó.

También se conoció que en el lugar habría quedado la historia clínica de la paciente, documento que podría contener información sobre el procedimiento y el nombre del médico que la atendió. Sin embargo, las allegadas indicaron que no pudieron revisarla porque las autoridades restringieron el acceso.

El propietario del predio manifestó que tenía arrendados el segundo y tercer piso del inmueble a las personas que operaban el centro estético. Vecinos del sector señalaron que el establecimiento funcionaba desde hace varios meses en la zona.

Por ahora, las autoridades investigan qué ocurrió dentro del centro estético, quiénes realizaron el procedimiento, en qué condiciones salió o fue retirada Yulixa Toloza del lugar y dónde se encuentra.

La familia y las amigas de Yulixa Toloza insisten en que no han recibido una explicación clara sobre su paradero. El caso sigue en desarrollo.