El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, dejaron ver este jueves en Pekín su voluntad de cooperación durante la jornada central de la visita del mandatario republicano a China.
La reunión, que se extendió por más de dos horas, estuvo marcada por un tono cordial entre ambos líderes, pero también por asuntos de alta tensión diplomática, como Taiwán, Irán, comercio, tecnología y la relación estratégica entre las dos mayores potencias del mundo.
Aunque hubo gestos de cercanía y mensajes de cooperación, los grandes anuncios quedaron pendientes para el cierre de la visita. Por ahora, el punto más delicado sigue siendo Taiwán, considerado por China como un asunto central e innegociable.
Taiwán, el tema más sensible
Durante el encuentro, Xi Jinping situó a Taiwán como “el asunto más importante” de la relación bilateral y advirtió a Trump que una “mala gestión” de esta cuestión podría llevar a ambos países al “choque” o incluso al “conflicto”.
El presidente chino también afirmó que la “independencia taiwanesa” y la paz en el estrecho de Formosa son “incompatibles”.
Por ahora, no se conoce una respuesta directa de Donald Trump a esas advertencias, en medio de expectativas sobre si Pekín busca limitar el suministro de armas estadounidenses a la isla autogobernada, cuya soberanía reclama China.
Irán y Ormuz entran en la conversación
Otro de los temas centrales fue Irán. Según la información conocida, Xi y Trump coincidieron en que Teherán no debe tener “nunca” armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin cobro de derechos de paso.
El asunto ganó relevancia antes de la visita, luego de que Washington pidiera a Pekín un papel más activo frente a Teherán. El bloqueo de Ormuz afecta directamente los intereses energéticos y comerciales de China, pues por esa ruta pasa cerca del 45 % de sus importaciones de gas y petróleo.
Empresarios y tono cordial
La agenda también tuvo un fuerte componente económico. Grandes ejecutivos estadounidenses como Elon Musk, de Tesla; Tim Cook, de Apple, y Jensen Huang, de Nvidia, acompañaron a Trump durante la ceremonia de bienvenida y participaron en espacios de la delegación.
Xi aseguró ante los empresarios que las puertas de China “solo se abrirán cada vez más”, mientras Trump dijo que llevó a Pekín a los principales representantes de esas compañías como una muestra de “respeto” hacia China y su líder.
En lo personal, ambos mandatarios mostraron sintonía. Xi afirmó que los dos países deben ser “socios y no rivales”, mientras Trump calificó a su anfitrión como “un gran líder” y aseguró que mantienen una relación “fantástica”.
La jornada incluyó una visita conjunta al Templo del Cielo, un banquete de Estado ofrecido por Xi y una invitación de Trump para que el presidente chino visite la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.
Sin grandes acuerdos por ahora
Pese al tono cordial, la primera jornada no dejó anuncios de alto impacto sobre los principales temas económicos. Xi valoró como “generalmente equilibradas y positivas” las conversaciones comerciales sostenidas previamente en Seúl y reiteró que “nadie gana una guerra comercial”.
Queda por ver si el cierre de la visita traerá avances sobre la posible extensión de la tregua comercial pactada en octubre pasado, o sobre acuerdos relacionados con compras chinas de aviones Boeing y soja estadounidense.
También se esperan señales en materia tecnológica, especialmente sobre el acceso de empresas chinas a chips avanzados de Nvidia, un asunto sensible dentro de la relación económica entre ambos países.
Por ahora, la reunión dejó una imagen de cooperación entre Xi Jinping y Donald Trump, pero con una advertencia clara: Taiwán sigue siendo la gran línea roja para China.