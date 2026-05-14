El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, dejaron ver este jueves en Pekín su voluntad de cooperación durante la jornada central de la visita del mandatario republicano a China.

La reunión, que se extendió por más de dos horas, estuvo marcada por un tono cordial entre ambos líderes, pero también por asuntos de alta tensión diplomática, como Taiwán, Irán, comercio, tecnología y la relación estratégica entre las dos mayores potencias del mundo.

Aunque hubo gestos de cercanía y mensajes de cooperación, los grandes anuncios quedaron pendientes para el cierre de la visita. Por ahora, el punto más delicado sigue siendo Taiwán, considerado por China como un asunto central e innegociable.