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Delcy responde a Trump: Venezuela no será el “estado 51”

Mar, 12/05/2026 - 10:23
La presidenta encargada de Venezuela rechazó desde La Haya las declaraciones de Donald Trump sobre una posible anexión a EE.UU.
Delcy Rodriguez, acting President of Venezuela, speaks with journalists following a session at the International Court of Justice regarding the Essequibo region, in The Hague, Netherlands, 11 May 2026.
Créditos:
EFE/EPA/BART MAAT

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este lunes las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que considera “seriamente” la posibilidad de que el país suramericano se convierta en el estado 51 de EE.UU.

Desde La Haya, Rodríguez afirmó que esa opción “jamás estaría prevista” y defendió el proceso de independencia venezolano.

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, señaló.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron luego de que Trump dijera a un periodista de Fox que evalúa esa posibilidad y afirmara que los venezolanos “lo aman”.

Venezuela defiende su soberanía

La dirigente venezolana reivindicó la historia independentista del país y aseguró que Venezuela seguirá defendiendo “la integridad, la soberanía y la independencia”.

“Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre”, subrayó.

Trump ya había hecho comentarios similares en marzo pasado, tras el triunfo de Venezuela sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. En ese momento, ironizó en Truth Social con que al país sudamericano “le están pasando cosas buenas” y preguntó: “¿Estado número 51?”.

El presidente estadounidense también ha bromeado en otras oportunidades con presentarse a unas futuras elecciones en Venezuela y ha asegurado que tendría un respaldo histórico en ese país.

Aunque rechazó la posibilidad de anexión, Rodríguez evitó elevar el tono diplomático y afirmó que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington.

“Ese es el curso, ese es el camino”, señaló.

La presidenta encargada también destacó el peso energético de Venezuela en el escenario internacional, al recordar que el país posee “las reservas más grandes de petróleo del planeta” y una de las mayores reservas de gas natural.

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