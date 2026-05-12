Estos son los congresistas que harán el primer filtro en la elección del contralor

El Congreso conformó la comisión accidental que escogerá los diez finalistas para la elección del próximo contralor general. El grupo revisará hojas de vida, puntajes y candidaturas antes de que la decisión pase al Congreso en pleno.

Los congresistas que harán el primer filtro

El proceso para elegir al próximo contralor general de la República entró en su etapa política. Senado y Cámara ya designaron a los integrantes de la comisión accidental que tendrá la tarea de reducir la lista de aspirantes y dejar diez nombres habilitados para la fase final.

En el Senado, la comisión quedó integrada por 19 congresistas, escogidos por cociente electoral. Del Pacto Histórico estarán Carlos Benavides, Alex Flórez, Aída Avella y Martha Peralta. También fueron designados Nadia Blel y Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador; Lidio García y Laura Fortich, del Partido Liberal; Honorio Henríquez y Carlos Meisel, del Centro Democrático; Carlos Mario Farelo y Didier Lobo, de Cambio Radical; Norma Hurtado y John Moisés Besaile, del Partido de la U.

La lista del Senado la completan Gustavo Moreno, de ASI; Jonathan Pulido, de la Alianza Verde; Sandra Ramírez, de Comunes; Beatriz Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, y Richard Fuelantala, de AICO. El coordinador será el presidente del Senado, Lidio García.

En la Cámara, fue designado un representante por cada partido con presencia en esa corporación. Entre ellos están Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde; Alexander Bermúdez, del Partido Liberal; Jennifer Pedraza, de Dignidad & Compromiso; Juan Sebastián Gómez, del Nuevo Liberalismo; Daniel Restrepo, del Partido Conservador; Juan Fernando Espinal, del Centro Democrático; John Edgar Pérez, de Cambio Radical, y Saray Robayo, del Partido de la U.

También harán parte Norman Bañol, Heráclito Landínez, Gloria Arizabaleta, Daniel Carvalho, Irma Luz Herrera, Miguel Polo Polo, Pedro Baracutao, Marelen Castillo, Jorge Cerchiaro, Ana Rogelia Monsalve y Erika Tatiana Sánchez. En Cámara, la coordinación estará a cargo de Daniel Restrepo.

¿Qué viene en la elección?

La comisión deberá revisar los puntajes y hojas de vida de los aspirantes que siguen en carrera. De ese proceso saldrá una lista de diez finalistas, que luego serán escuchados por las plenarias de Senado y Cámara.

La elección definitiva no la hará la comisión, sino el Congreso en pleno, por mayoría absoluta. Ese punto es clave: el Congreso actual deja avanzado el filtro, pero la decisión final quedará en manos de la nueva legislatura que se instalará el 20 de julio.

El nuevo contralor reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez y quedará al frente del principal órgano de control fiscal del país. La Contraloría vigila el manejo de los recursos públicos, por lo que esta elección suele mover intereses entre partidos, bancadas y mayorías legislativas.