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Trump finalmente lanza su propio celular, el T1 Phone

Jue, 14/05/2026 - 08:55
Después de varios meses de espera, la empresa de Donald Trump está lista para enviar los primeros modelos del T1 phone.
Donald Trump celular
Créditos:
EFE

El esperado teléfono inteligente de Donald Trump finalmente llegará al mercado luego de meses de retrasos, cambios y fuertes críticas dentro de la industria tecnológica. La compañía responsable del proyecto, Trump Mobile, dirigida por dos hijos del mandatario estadounidense, confirmó que esta misma semana comenzará oficialmente el despliegue comercial del T1 Phone.

El dispositivo fue presentado inicialmente a mediados del año pasado con una propuesta ambiciosa: convertirse en un smartphone fabricado completamente en Estados Unidos. Sin embargo, con el paso de los meses, la promesa se fue diluyendo entre modificaciones de diseño, cambios técnicos y dudas sobre su verdadera producción nacional.

El T1 Phone de Donald Trump llega tras meses de retrasos

Desde su anuncio oficial, el teléfono de Donald Trump estuvo rodeado de expectativas y controversias. En un comienzo, Trump Mobile aseguró que los primeros compradores recibirían el equipo en agosto, pero la fecha fue aplazada repetidamente.

Durante ese tiempo, especialistas del sector tecnológico y analistas de la industria cuestionaron la viabilidad del proyecto. Incluso algunos insiders del negocio móvil llegaron a catalogarlo como uno de los mayores “vende humo” tecnológicos de 2025 debido a los constantes cambios en sus especificaciones y la falta de claridad sobre su fabricación.

Pese a ello, la empresa sostiene que existe un enorme interés por el dispositivo. Según Trump Mobile, alrededor de 600.000 personas realizaron reservas anticipadas del equipo y esperan recibirlo en los próximos días.

Así es el diseño y las características del T1 Phone

El nuevo smartphone destaca por su diseño completamente dorado y por incluir la bandera de Estados Unidos grabada en la parte trasera junto al apellido Trump. Aunque algunos medios especializados, como Engadget, calificaron el diseño como “dorado y horrible”, la compañía asegura que las demoras permitieron lanzar un producto “mucho mejor”.

En cuanto a especificaciones técnicas, el T1 Phone apunta al segmento de gama media. El dispositivo incorpora una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, batería de 5.000mAh y sistema de triple cámara trasera.

Además, funciona con Android 15 y está equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 7. También ofrece 512GB de almacenamiento interno, aunque Trump Mobile todavía no ha confirmado oficialmente cuánta memoria RAM integra el teléfono.

Trump Mobile cambia su discurso sobre la fabricación en EE.UU.

Uno de los aspectos que más polémica generó fue la promesa inicial de fabricar el teléfono completamente en territorio estadounidense. Esa idea fue perdiendo fuerza con el paso de los meses y finalmente desapareció de la estrategia comercial.

Actualmente, el sitio oficial de Trump Mobile ya no asegura que el T1 Phone sea “100% hecho en Estados Unidos”. En cambio, la compañía afirma que el dispositivo fue diseñado “teniendo en cuenta los valores estadounidenses”, un cambio de mensaje que no pasó desapercibido entre usuarios y expertos.

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