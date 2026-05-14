Trump finalmente lanza su propio celular, el T1 Phone

El esperado teléfono inteligente de Donald Trump finalmente llegará al mercado luego de meses de retrasos, cambios y fuertes críticas dentro de la industria tecnológica. La compañía responsable del proyecto, Trump Mobile, dirigida por dos hijos del mandatario estadounidense, confirmó que esta misma semana comenzará oficialmente el despliegue comercial del T1 Phone.

El dispositivo fue presentado inicialmente a mediados del año pasado con una propuesta ambiciosa: convertirse en un smartphone fabricado completamente en Estados Unidos. Sin embargo, con el paso de los meses, la promesa se fue diluyendo entre modificaciones de diseño, cambios técnicos y dudas sobre su verdadera producción nacional.

El T1 Phone de Donald Trump llega tras meses de retrasos

Desde su anuncio oficial, el teléfono de Donald Trump estuvo rodeado de expectativas y controversias. En un comienzo, Trump Mobile aseguró que los primeros compradores recibirían el equipo en agosto, pero la fecha fue aplazada repetidamente.

Durante ese tiempo, especialistas del sector tecnológico y analistas de la industria cuestionaron la viabilidad del proyecto. Incluso algunos insiders del negocio móvil llegaron a catalogarlo como uno de los mayores “vende humo” tecnológicos de 2025 debido a los constantes cambios en sus especificaciones y la falta de claridad sobre su fabricación.