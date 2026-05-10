En Colombia, el Día de la Madre suele celebrarse en restaurantes, reuniones familiares o almuerzos especiales. Sin embargo, quienes prefieren un plan en casa también pueden sorprender con preparaciones sencillas hechas para compartir en la mesa.

Para esta fecha, Pinta Negra propuso tres recetas de cócteles con vino que combinan ingredientes fáciles de conseguir, sabores frescos y opciones de maridaje para distintos momentos del día.

La propuesta incluye un Tinto Spritz, un daiquiri de fresas con vino blanco y una mimosa con vino blanco, tres alternativas pensadas para acompañar desde un brunch hasta una comida familiar.

Tres recetas para preparar en casa

El Tinto Spritz se prepara con 4 onzas de vino tinto, 2 onzas de ginger, hielo y una rodaja de naranja. Para hacerlo, se sirve el vino sobre hielo, se añade el ginger y se mezcla suavemente. Según la propuesta, es una opción fresca para tardes largas.

El bartender y mixólogo Óscar Mena recomienda servirlo como aperitivo. “El Tinto Spritz funciona muy bien como aperitivo antes de un asado en familia o una bandeja paisa, porque sus burbujas refrescan el paladar y el vino lo prepara para lo que viene”, explicó.

Otra opción es el daiquiri de fresas con vino blanco, una preparación que toma como base una fruta asociada con la celebración del Día de la Madre en arreglos, tortas y detalles especiales.

Para este cóctel se necesitan 2 onzas de vino blanco, 2 onzas de ron blanco, 1 onza de jugo de limón, 1 onza de sirope simple, 4 o 5 fresas y hielo. La preparación consiste en triturar suavemente las fresas, mezclarlas con los demás ingredientes en una coctelera, agitar, colar y servir con hielo. Puede coronarse con una fresa entera.

Sobre el maridaje, Mena señaló: “Para el daiquiri de fresa, un carpaccio de salmón o de sandía hacen un maridaje por contraste donde la acidez del cóctel potencia los sabores del plato sin competir con ellos”.

La tercera alternativa es la mimosa con vino blanco, una preparación tradicional para brunch. Se hace con 3 onzas de vino blanco y 3 onzas de jugo de naranja. La recomendación es enfriar previamente una copa flauta, verter el jugo y completar lentamente con el vino para conservar la ligereza.

“Una mimosa acompaña muy bien una mañana soleada con croissant y huevos pochados, donde su frescura no compite con los sabores del desayuno sino que los redondea”, indicó Mena.

Estas preparaciones buscan ofrecer una alternativa sencilla para quienes desean celebrar el Día de la Madre en casa, con recetas rápidas y pensadas para acompañar distintos momentos de la reunión familiar. Se recomienda el consumo responsable de bebidas alcohólicas.