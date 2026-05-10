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Detienen en Bogotá a alias 'Pelirroja', una de las más buscadas del país

Dom, 10/05/2026 - 10:51
Alias 'Pelirroja' llegó expulsada desde Chile y fue detenida en El Dorado. Tenía tres órdenes de captura vigentes en Colombia.
Detienen en Bogotá a alias 'Pelirroja', una de las más buscadas del país
Créditos:
Migración Colombia

Colombia recibió desde Chile, en calidad de expulsada, a Ana Milena Álvarez Aguirre, alias Pelirroja, una de las personas más buscadas del país. La mujer fue detenida en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, según informó este sábado Migración Colombia.

Álvarez Aguirre, de 33 años, tenía tres órdenes de captura vigentes y era requerida por las autoridades en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país. Está acusada de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Migración Colombia no entregó más detalles sobre el caso.

Captura en Chile

Según la autoridad migratoria, Álvarez fue detenida por la Policía chilena en medio de la política de deportación de migrantes impulsada por el presidente de ese país, José Antonio Kast.

La entidad agregó que mantiene acciones de cooperación con varios países de Suramérica, entre ellos Chile, que en las últimas semanas ha expulsado a varios colombianos con antecedentes o procesos judiciales pendientes en Colombia.

Entrega a las autoridades colombianas

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que la Policía chilena detuvo a Álvarez en tiempo récord y que, una vez en el país, fue entregada a las autoridades competentes.

“La ciudadana colombiana tenía delitos pendientes en el país. Fue ubicada por la Policía de Investigaciones de Chile y traída a Colombia, en calidad de expulsada, en tiempo récord para que responda ante la justicia”, señaló Arriero.

Creado Por
Agencia EFE
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