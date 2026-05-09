¿Se puede superar la desigualdad? El documental colombiano que siguió 14 años a familias

El juego de la vida, documental dirigido por Andrés Ruiz Zuluaga, llegó a salas de cine en Colombia tras un proceso de grabación de 14 años. La película parte de una investigación de la Universidad de los Andes sobre pobreza, desigualdad y movilidad social.

El documental se estrenó el 7 de mayo de 2026 y fue producido por Séptima Films en asocio con la Universidad de los Andes. La institución lo presenta como su primer largometraje documental basado en una investigación académica, con una duración de 95 minutos.

La historia detrás del documental

El punto de partida de la película fue la Encuesta Longitudinal Colombiana, conocida como ELCA, una investigación de la Facultad de Economía de Los Andes que hace seguimiento periódico a hogares urbanos y rurales. Según el repositorio de datos de la universidad, la encuesta sigue cada tres años a cerca de 10.000 hogares colombianos para analizar cambios sociales y económicos en el tiempo.

A partir de esa base académica, el equipo de realización convirtió los datos en una narración audiovisual. Durante más de una década, la cámara acompañó a familias en distintas regiones del país para registrar sus decisiones, dificultades, cambios de vida y formas de adaptación frente a condiciones económicas y sociales desiguales.

Qué temas aborda la película

El eje central de El juego de la vida es la movilidad social en Colombia. La película observa cómo el lugar de origen, el acceso a la educación, el territorio, el empleo, las redes de apoyo y las condiciones familiares pueden influir en las posibilidades de mejorar las condiciones de vida.

El documental no se construye como un informe estadístico, sino como una historia sobre personas concretas. La información de la ELCA funciona como soporte de fondo, mientras las trayectorias familiares muestran cómo los cambios económicos no siempre ocurren de forma lineal ni dependen únicamente del esfuerzo individual.

De acuerdo con la información divulgada por la Universidad de los Andes, el proceso se concentró en cuatro familias y sumó una quinta línea narrativa: la experiencia personal del propio director. Ruiz Zuluaga incorporó su historia al relato después de acompañar durante años la investigación y el trabajo de campo.

Una investigación llevada al cine

El proyecto también marca una apuesta por llevar la investigación académica a públicos más amplios. En lugar de limitar los hallazgos a documentos técnicos o publicaciones especializadas, la universidad y el equipo de producción trasladaron parte de esa discusión al lenguaje cinematográfico.

En esa transición, la película aborda preguntas sobre pobreza, desigualdad, oportunidades y condiciones de partida. El enfoque no está puesto solo en los resultados de la encuesta, sino en la forma en que esos datos se reflejan en vidas familiares seguidas durante años.

Tras su estreno, El juego de la vida inició circulación en salas de cine del país. La programación incluye espacios como Cine Colombia, Cinemateca de Bogotá, Royal Films y Cinépolis, según la página oficial de la película publicada por la Universidad de los Andes.