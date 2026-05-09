El libro bomba y el carro bomba que marcaron a Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente, exsenador y jefe natural de Cambio Radical, fue víctima de dos atentados con explosivos cuando era congresista. Los ataques, ocurridos en 2002 y 2005 en Bogotá, fueron atribuidos a las extintas Farc y quedaron bajo revisión de la JEP.

Tras su muerte en Bogotá a los 64 años, una parte central de su trayectoria pública volvió a quedar en primer plano: los dos atentados que sufrió mientras era una de las voces más visibles del Congreso contra las Farc. El Senado informó que el exvicepresidente falleció el 8 de mayo de 2026, después de varios meses de complicaciones de salud.

El libro bomba que llegó al Congreso

El primero de los ataques ocurrió el 13 de diciembre de 2002, cuando Vargas Lleras era senador de la República. Ese día recibió un libro bomba en su oficina del Capitolio Nacional. El artefacto detonó cuando lo manipulaba y le causó graves heridas en las manos, con consecuencias permanentes.

El ataque se produjo al final de una jornada legislativa. Vargas Lleras encontró varios paquetes en su escritorio y abrió uno de ellos, que contenía el explosivo. En relatos posteriores, el exvicepresidente sostuvo que un libro grueso que tenía cerca ayudó a contener parte del impacto. El estallido le provocó la pérdida de varios dedos y quemaduras, pero no le quitó la vida.

El hecho generó alarma por el lugar donde ocurrió: una oficina dentro del Capitolio Nacional, sede del Congreso. También abrió preguntas sobre cómo ingresó el paquete con explosivos al recinto legislativo y qué fallas de seguridad permitieron que llegara hasta su despacho.

El carro bomba tras una entrevista radial

El segundo atentado ocurrió el 10 de octubre de 2005, cerca de las 11:15 de la noche. Vargas Lleras salía de las instalaciones de Caracol Radio, en Bogotá, después de participar en el programa Hora 20, cuando explotó un vehículo cargado con explosivos al paso de su esquema de seguridad.

El entonces senador salió ileso, pero nueve personas resultaron heridas, entre ellas varios escoltas. La caravana en la que se movilizaba quedó afectada por la explosión y su esquema tuvo que evacuarlo hacia una instalación militar para protegerlo.

Ese segundo ataque reforzó las alertas sobre su seguridad. Vargas Lleras era para entonces una figura de alto riesgo por su perfil político, su postura frente a la guerrilla y su papel en el Congreso. Durante años, sin embargo, hubo dudas públicas sobre los responsables y sobre las fallas que permitieron ambos atentados.

El reconocimiento ante la JEP

La responsabilidad quedó más clara años después. En 2020, las extintas Farc-EP reconocieron su autoría en los dos hechos mediante una carta dirigida al expresidente Juan Manuel Santos, en la que manifestaron su voluntad de aportar verdad ante la justicia transicional.

En mayo de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz acreditó a Germán Vargas Lleras como víctima directa dentro del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las Farc-EP. La Sala de Reconocimiento señaló que los hechos ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 y que tendrían relación directa con el conflicto armado.

Con esa acreditación, Vargas Lleras adquirió la calidad de interviniente especial ante la JEP, lo que le permitía formular preguntas, escuchar versiones de comparecientes, presentar observaciones y participar en etapas del proceso. El expediente sigue siendo una pieza clave para reconstruir cómo se planearon y ejecutaron los ataques contra uno de los dirigentes políticos más custodiados del país.