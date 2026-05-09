El Día de la Madre volvió a mover el comercio electrónico en Colombia. Según datos de Tiendanube, durante la semana previa a la celebración, entre el 27 de abril y el 4 de mayo de 2026, las ventas online crecieron 16% en facturación y 17% en órdenes frente a la semana anterior.

El reporte señala que el ticket promedio nacional por compra fue de $143.045, mientras que la cantidad de productos vendidos aumentó 29%. Además, cada orden incluyó en promedio 3,1 productos, lo que evidencia compras más completas para esta fecha.

Entre los productos temáticos más vendidos estuvieron chocolates y bombones, papelería temática, ropa de bebé personalizada, kits de infusiones, bolsos y carteras.

Regalos personalizados y bienestar marcaron la tendencia

De acuerdo con el análisis, las categorías con mayor volumen de ventas fueron Regalos y Juegos, Indumentaria y Accesorios, Salud y Belleza, Comida y Bebida, y Joyería.

La mezcla de productos muestra una preferencia por detalles emocionales, personalizados y asociados al bienestar, una tendencia que viene ganando terreno en fechas especiales.

“En fechas como el Día de la Madre vemos un crecimiento importante en las compras online, especialmente en categorías asociadas a regalos personalizados, bienestar y experiencias. Además, beneficios como el envío gratuito siguen siendo clave para impulsar la decisión de compra de los consumidores”, afirmó Augusto Otero, Country Manager de Tiendanube en Colombia.

En cuanto a métodos de pago, las transferencias lideraron con 30% de participación. Les siguieron tarjetas de crédito, con 16%; efectivo, con 15%; pagos personalizados, con 13%; billeteras virtuales, con 12%, y tarjetas débito, con 4%.

El informe también destaca que el 45% de las órdenes incluyó envío gratuito, una estrategia que sigue siendo determinante para incentivar las compras digitales.

Las regiones con mayor movimiento

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander concentraron gran parte de las ventas registradas durante la semana previa al Día de la Madre.

Cundinamarca tuvo el ticket promedio más alto del país, con $247.736, especialmente en categorías como Electrónica e IT, Indumentaria y Accesorios, y Salud y Belleza.

En Antioquia, el ticket promedio fue de $183.774, impulsado por compras en Indumentaria y Accesorios, Salud y Belleza, y Comida y Bebida. En Valle del Cauca llegó a $162.002, con mayor dinámica en Hogar y Decoración, Salud y Belleza, e Indumentaria y Accesorios.

Bogotá registró un ticket promedio de $159.998, con ventas destacadas en Regalos y Juguetes, Comida y Bebida, e Indumentaria y Accesorios. En Santander, el promedio fue de $141.469, con fuerte participación de Regalos y Juguetes, Salud y Belleza, y Joyería.

Con estos resultados, el Día de la Madre reafirma su peso en el comercio electrónico colombiano y muestra cómo los consumidores están recurriendo cada vez más a canales digitales para comprar regalos personalizados, prácticos y asociados a experiencias.