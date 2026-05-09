Colombia presentó oficialmente el fusil Jaguar, un desarrollo de la Industria Militar de Colombia, Indumil, con el que el país busca avanzar en autonomía tecnológica, industrial y estratégica para la defensa nacional.

El proyecto comenzó formalmente en 2020, cuando Indumil reunió a expertos del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional para definir los requerimientos operacionales del nuevo fusil colombiano.

El proceso incluyó diseño conceptual, prototipos, pruebas ergonómicas, fabricación experimental, integración de polímeros de alta resistencia, validaciones técnicas y pruebas operacionales.

En 2021 se desarrolló el diseño conceptual del arma; en 2022 se realizaron prototipos en resina y piezas metálicas; en 2023 se consolidaron prototipos funcionales con piezas mecanizadas y componentes impresos en 3D; en 2024 se contrataron moldes industriales, y en 2025 se fabricaron los primeros prototipos avanzados.

¿Qué características tiene el fusil Jaguar?

El fusil Jaguar incorpora mejoras frente al sistema Galil, usado actualmente por la Fuerza Pública. Entre las principales características mencionadas están un peso aproximadamente 15% menor, mayor ergonomía, modularidad, facilidad de mantenimiento, integración de accesorios modernos y resistencia a condiciones extremas.

Mientras el Galil ACE tiene cerca de 70% de acero y 30% de polímero, el Jaguar incorpora alrededor de 65% de polímeros de alta resistencia. Esto permitiría reducir el peso, mejorar la movilidad y aumentar la resistencia a la corrosión.

Indumil también proyecta que el fusil colombiano tenga un costo cercano a 20% menor frente a sistemas equivalentes importados, como resultado del desarrollo nacional de componentes y las eficiencias alcanzadas en el proceso.

“No estamos presentando únicamente un nuevo sistema de armas. Estamos presentando una capacidad estratégica nacional, construida con conocimiento colombiano, ingeniería colombiana, talento colombiano y una visión de futuro para Colombia”, señala el comunicado.

La entidad también destacó la participación de María Cecilia Puin Caro, ingeniera de Indumil, dentro del equipo que hizo parte del desarrollo tecnológico del proyecto.