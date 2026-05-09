El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este sábado que el brote de hantavirus detectado en un crucero que llegará a Tenerife, España, no representa un escenario similar al de la pandemia de covid-19.

“Esto no es otro covid”, afirmó Tedros en un mensaje dirigido a la población de la isla, a pocas horas de la llegada del buque a sus costas.

El pronunciamiento se da en medio de la preocupación generada por el arribo del crucero con brote de hantavirus, una enfermedad que ha sido relacionada con varios casos en la embarcación. El director de la OMS insistió en que el riesgo actual para la salud pública continúa siendo bajo.

“El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora”, señaló.

Tedros explicó que no suele dirigirse directamente a una comunidad específica, pero consideró necesario hacerlo ante la inquietud de la población de Tenerife. Según dijo, en este caso los comunicados de prensa o informes técnicos no son suficientes y la comunicación debe ser “de humano a humano”.

La OMS pide calma ante la llegada del crucero

El director de la OMS reconoció que es comprensible que la llegada del barco pueda generar temor, especialmente por el recuerdo de la pandemia de covid-19.

“El dolor de 2020 sigue siendo real y no lo minimizo ni por un momento”, expresó Tedros.

Sin embargo, insistió en que la evaluación sanitaria indica que el riesgo para la población de Tenerife es bajo. También aseguró que no hay pasajeros con síntomas a bordo y que la vigilancia en la embarcación es estricta.

De acuerdo con Tedros, en el seguimiento participan especialistas del principal organismo sanitario europeo, de la OMS y del Gobierno neerlandés.

Así será el plan de evacuación

El director de la OMS indicó que las autoridades españolas prepararon un plan cuidadoso para el desembarco de los pasajeros.

Según explicó, las personas serán trasladadas a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de zonas residenciales. El procedimiento se hará en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado.

Posteriormente, los pasajeros serán repatriados directamente a sus países de origen. Tedros recalcó que la población local no tendrá contacto con ellos ni con sus familias.

El jefe de la OMS también aclaró que la solicitud hecha al Gobierno español no fue una decisión arbitraria, sino una medida basada en el Reglamento Sanitario Internacional, que establece los derechos y obligaciones de los países y de la organización ante eventos de salud pública de alcance internacional.

“Según esas normas, debe identificarse el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo. Tenerife cumplió ese criterio y España lo honró”, concluyó.