¿Qué hay en los archivos de ovnis que liberó EE. UU.?

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros.

Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo, donde la Administración estadounidense “publicará archivos adicionales de forma continua”.

Trump reaccionó poco después de la publicación de esta primera tanda y afirmó que se trata de un “esfuerzo por lograr una transparencia total y máxima” del Gobierno.

“Mientras que las administraciones anteriores no lograron ser transparentes en este asunto, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma ‘¿qué demonios está pasando?’. ¡Diviértanse y disfruten!”, escribió en su red Truth Social.

Qué incluye la desclasificación

La desclasificación involucra a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra, establecida en 2022, la NASA, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia.

El catálogo está compuesto por 162 archivos, entre fotos, documentos y videos, que serán actualizados de manera progresiva.

“Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, manifestó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aplaudió la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en “la exploración y la búsqueda del conocimiento” para desvelar los secretos del universo.

Trump había adelantado en febrero la difusión de estos archivos gubernamentales, luego de que el expresidente Barack Obama aceptara en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen responder a una ronda de preguntas sobre vida extraterrestre.

El debate volvió a encenderse

Cuando se le preguntó por la existencia de extraterrestres, Obama aseguró que no había instalaciones secretas bajo tierra y dijo: “Son reales, pero yo no los he visto”.

El presidente estadounidense reaccionó a esos comentarios y acusó a Obama de revelar “información clasificada” y de cometer un “grave error”.

Obama precisó después que durante su presidencia no tuvo “pruebas” de posibles contactos con extraterrestres, aunque no descartó que, dada la inmensidad del universo, exista vida más allá del planeta Tierra.

Ese cruce de declaraciones reavivó el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.

En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para realizar pruebas del avión espía U-2. Aun así, algunos defensores de la existencia de vida extraterrestre han vinculado esa instalación con el supuesto ocultamiento de pruebas. EFE