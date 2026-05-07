¿Trump piensa invadir Cuba? Esto dijo Lula tras verlo en Washington

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves 7 de mayo que Donald Trump le dijo que no tiene intención de invadir Cuba. La declaración fue hecha después de una reunión en la Casa Blanca en la que ambos mandatarios abordaron la relación bilateral, los aranceles, la seguridad y los minerales críticos.

“Si la traducción fue correcta, me dijo que no piensa invadir Cuba”, afirmó Lula durante una rueda de prensa en la embajada brasileña en Washington. El mandatario brasileño también defendió la necesidad de abrir canales de diálogo sobre la isla y dijo que está dispuesto a ayudar en una salida negociada.

El comentario sobre Cuba se dio en medio de nuevas tensiones entre Washington y La Habana. El gobierno de Trump ha endurecido su postura hacia la isla con medidas restrictivas, mientras Lula ha criticado el bloqueo económico estadounidense y ha insistido en que la salida debe ser diplomática. “Si él necesita ayuda para discutir la situación de Cuba, estoy completamente a disposición”, señaló el presidente brasileño, según la información conocida tras el encuentro.

Una reunión marcada por tensiones regionales

Aunque Cuba apareció como uno de los temas políticos más sensibles, Lula aclaró que su visita a Washington tuvo como eje los asuntos brasileños. “Vine especialmente para discutir los asuntos brasileños”, dijo al referirse a la agenda bilateral, que incluyó comercio, aranceles, seguridad y minerales críticos.

La reunión entre Lula y Trump duró cerca de tres horas y terminó sin la comparecencia conjunta ante la prensa que inicialmente estaba prevista. Según Reuters, el encuentro incluyó conversaciones bilaterales y un almuerzo, pero no hubo una explicación inmediata sobre la cancelación de la atención conjunta a medios. Trump escribió después en redes sociales que la reunión fue “muy bien” y que uno de los temas principales fueron los aranceles.

Lula, en cambio, presentó la cita como un avance político. “Dejo Washington convencido de que dimos un paso importante”, afirmó. También sostuvo que la relación entre Brasil y Estados Unidos tiene un peso simbólico para la región: “La buena relación entre Brasil y Estados Unidos es una demostración al mundo de que las dos mayores democracias del continente pueden servir de ejemplo”.

Aranceles y minerales críticos en la agenda

La reunión ocurrió después de meses de tensiones comerciales. Durante el segundo mandato de Trump, Estados Unidos impuso aranceles a productos brasileños en medio de diferencias políticas y comerciales. Aunque parte de esas medidas fue retirada, Reuters reportó que los productos brasileños aún enfrentan una tarifa adicional del 10 %, con vencimiento previsto para julio, y que Brasil teme nuevas sanciones vinculadas a una investigación comercial estadounidense.

Además del comercio, los dos gobiernos discutieron cooperación en seguridad y minerales críticos. Brasil posee reservas relevantes de tierras raras y otros insumos estratégicos para industrias tecnológicas, energéticas y de defensa, un punto de interés para Washington. Sin embargo, según Reuters, el gobierno de Lula no espera que de esta reunión salga un acuerdo inmediato sobre minerales críticos, por falta de consenso sobre un memorando básico.

El tono del encuentro fue descrito por Lula como cordial. Según relató, incluso le aconsejó a Trump relajarse y sonreír ante las cámaras. También bromeó con la posibilidad de que Estados Unidos no restrinja visas a la selección brasileña durante el Mundial de fútbol.

Por ahora, el efecto inmediato de la reunión es diplomático: Brasil y Estados Unidos mantienen abierta la negociación en medio de diferencias sobre Cuba, comercio y seguridad regional. Lo que sigue será el trabajo técnico entre delegaciones para revisar los puntos pendientes, especialmente los aranceles y la cooperación estratégica.