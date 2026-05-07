40 observadores europeos estarán en las elecciones: ¿qué vigilarán?

A menos de un mes de las elecciones presidenciales colombianas, previstas para el 31 de mayo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) desplegó a 40 funcionarios que harán seguimiento permanente a la campaña y a la organización de los comicios.

El jefe adjunto de la misión, José Antonio de Gabriel, explicó este jueves a la prensa que las presidenciales representan un proceso técnicamente más sencillo que las elecciones legislativas, celebradas el pasado 8 de marzo. Según indicó, esto se debe al menor número de candidatos y de urnas, lo que permitirá una transmisión de resultados más rápida.

Sin embargo, advirtió que se trata de una contienda con alta carga política, un factor que podría aumentar la tensión en el ambiente electoral.

Seguimiento al proceso electoral

El funcionario destacó que, pese a los desafíos enfrentados durante las elecciones legislativas, entre ellos los cuestionamientos al sistema electoral, la presencia de grupos armados y las afectaciones climáticas, la democracia colombiana “volvió a demostrar su fortaleza” al garantizar unos comicios tranquilos, organizados y con cobertura prácticamente en todo el territorio.

Además, explicó que los observadores estarán desplegados en distintos puntos del país para analizar lo que ocurra durante el proceso electoral. La información que recojan será enviada de manera permanente y luego procesada para construir un panorama general de lo ocurrido en el territorio.

Sobre las preocupaciones por la influencia de grupos armados ilegales en algunas regiones, De Gabriel reconoció que este ha sido históricamente un factor de riesgo en las elecciones colombianas. Aun así, expresó su confianza en las medidas adoptadas por las autoridades para proteger el derecho al voto libre.

En ese contexto, condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia, cuyo cuerpo aún no había sido recuperado, según informaron autoridades del departamento. Sobre ese crimen, aseguró que “cada atentado es un puñal que se le clava a la democracia”.

“A pesar de los riesgos de seguridad que se ciernen sobre cada proceso electoral, Colombia organiza, una y otra vez, elecciones en todo el territorio”, destacó el funcionario.

Finalmente, al referirse a la ausencia de debates entre candidatos, sostuvo que corresponde a cada campaña decidir si participa o no. No obstante, consideró positivo que exista intercambio de ideas entre los distintos aspirantes para brindar un voto informado a la ciudadanía.

Misión en el Magdalena Medio

Por otra parte, la Delegación de la Unión Europea en Colombia y las embajadas de sus Estados miembros presentes en el país llevarán a cabo entre este jueves y viernes una misión conjunta de consejeros políticos y de derechos humanos en Barrancabermeja, principal ciudad del Magdalena Medio, ubicada en el departamento de Santander.

La visita buscará dar seguimiento a la situación de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como insistir en el refuerzo de las garantías de seguridad y de las medidas de protección para la población civil.

El Magdalena Medio, un territorio que abarca 44 municipios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Santander y otros departamentos, atraviesa una crisis humanitaria grave. En esa zona, las comunidades enfrentan confinamientos, uso de minas antipersonales, ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones y serias restricciones para acceder a alimentos, salud y educación.