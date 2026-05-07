El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó que radicó ante los organismos de control un informe sobre presuntas irregularidades en el manejo de más de $540.000 millones del Programa Crédito Beca, administrados por la Fundación para el Futuro de Colombia, Colfuturo.

Según MinCiencias, la revisión financiera fue realizada sobre recursos públicos destinados a financiar estudios de posgrado de colombianos en el exterior. El Ministerio sostuvo que los hallazgos fueron identificados a partir de información reportada por Colfuturo entre febrero y marzo de 2026, registros institucionales y extractos bancarios.

La cartera aseguró que remitió el informe para que se adelanten las investigaciones a las que haya lugar. Por su parte, Colfuturo respondió mediante un comunicado en el que rechazó los señalamientos y defendió que su administración se ha realizado bajo criterios técnicos, de transparencia y responsabilidad financiera.

¿Qué dice MinCiencias?

De acuerdo con el comunicado del Ministerio, entre 2009 y 2022 Colfuturo habría administrado recursos del fondo sin separación de cuentas respecto de sus fondos propios. MinCiencias también señaló que se habrían distribuido rendimientos financieros estimados en $4.800 millones mediante un prorrateo interno no documentado ni reportado al Ministerio.

Otro de los hallazgos mencionados por la cartera se refiere al periodo 2009-2016, correspondiente al Convenio 624 de 2009, por $247.025 millones. Según MinCiencias, Colfuturo no habría entregado documentación contable pese a un requerimiento expreso, y su afirmación de que no hubo excedentes de liquidez no contaría con soporte verificable para el ministerio.

La revisión también cuestionó la gestión del portafolio. Según MinCiencias, mientras en 2019 el 94% de los recursos estaba en instrumentos generadores de rendimiento, para diciembre de 2024 el 93% permanecía inactivo en cuentas corrientes sin retorno.

El ministerio agregó que una cuenta con aproximadamente US7 millones habría permanecido estática durante más de un año, con rendimientos dejados de percibir calculados en $2.755 millones solo en el Banco de Bogotá Miami.

Además, afirmó que al cierre de 2025 el 96% del portafolio invertido, equivalente a US26,6 millones o $99.938 millones, estaba concentrado en depósitos a término en tres entidades bancarias colombianas con operación en Panamá, jurisdicción que, según el Ministerio, no estaba referenciada en los convenios suscritos.

La cartera también mencionó inconsistencias en la información financiera reportada, como cifras expresadas en pesos y dólares sin tasa de conversión, diferencias aritméticas, omisión en el reporte de beneficiarios, rendimientos de cuatro años registrados en cero y falta de homogeneidad de moneda.

La respuesta de Colfuturo

Colfuturo rechazó “enfáticamente” los comentarios que calificó como “tendenciosos y falsos” realizados por el presidente de la República y por Minciencias.

La fundación aseguró que ha actuado durante más de 30 años como entidad cooperante del Estado colombiano en programas de formación de alto nivel en el exterior. Según su comunicado, entre 1992 y diciembre de 2025 comprometió recursos para financiar a 18.056 estudiantes por US$658 millones, de los cuales US232 millones fueron aportados por Minciencias y US$426 millones por Colfuturo.

Frente al manejo de recursos en dólares, Colfuturo sostuvo que esta práctica responde a criterios técnicos orientados a preservar el valor de los recursos y mitigar riesgos asociados a la volatilidad cambiaria, debido a que los compromisos con los beneficiarios se ejecutan en moneda extranjera.

La fundación también señaló que la administración de los recursos ha priorizado la liquidez y disponibilidad oportuna para que los beneficiarios cuenten con los fondos necesarios para sus programas académicos.

Sobre la referencia de MinCiencias a un certificado de depósito a término emitido a nombre de una sociedad domiciliada en Panamá, Colfuturo aclaró que ese título “no pertenece ni ha pertenecido” a la fundación ni corresponde a recursos del Programa Crédito Beca. Según la entidad, su inclusión obedeció a un error en la certificación bancaria remitida en respuesta a los requerimientos de información.

Colfuturo reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y organismos de control, aportando la información requerida para aclarar las inquietudes sobre la administración de los recursos del programa.

Por ahora, el caso queda en manos de los organismos de control, que deberán revisar los hallazgos reportados por MinCiencias y los argumentos presentados por Colfuturo sobre el manejo financiero del Programa Crédito Beca.