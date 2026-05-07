Marbelle arremete contra Diana Ángel por este motivo

Marbelle nuevamente encendió las redes sociales tras reaccionar a una publicación relacionada con Diana Ángel y las próximas elecciones presidenciales en el país.

La intérprete de “Collar de Perlas”, quien actualmente vive un exitoso regreso a los escenarios con el proyecto Planchando el Despecho, sigue siendo una de las figuras más comentadas del entretenimiento nacional gracias a sus constantes opiniones políticas y publicaciones sin filtros.

Marbelle y sus críticas al Gobierno Petro

Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, Marbelle ha utilizado frecuentemente sus redes sociales para expresar su desacuerdo con el mandatario y con algunas figuras cercanas a su sector político.

Las publicaciones de la vallecaucana suelen generar fuertes debates entre seguidores y detractores, convirtiéndola constantemente en tendencia en plataformas digitales.

En medio del ambiente político previo a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la cantante también ha dejado claro su respaldo al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, a quien ha apoyado públicamente durante los últimos meses.

La publicación falsa sobre Diana Ángel

La nueva controversia comenzó luego de que circulara en redes sociales una imagen atribuida falsamente a Publimetro, en la que supuestamente Diana Ángel afirmaba que abandonaría el país si Abelardo de la Espriella llegaba a la Presidencia.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de que dichas declaraciones hayan sido realizadas por la actriz ni publicadas por el medio mencionado.

Aun así, Marbelle compartió la imagen y agregó un comentario que rápidamente provocó reacciones en redes sociales: