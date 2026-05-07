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Marbelle arremete contra Diana Ángel por este motivo

Jue, 07/05/2026 - 14:47
Marbelle, Diana Ángel e Iván Cepeda terminaron envueltos en una noticia falsa en redes y la cantante vallecaucana tuvo mucho qué decir.
Marbelle ataca a Diana Ángel
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Redes sociales

Marbelle nuevamente encendió las redes sociales tras reaccionar a una publicación relacionada con Diana Ángel y las próximas elecciones presidenciales en el país. 

La intérprete de “Collar de Perlas”, quien actualmente vive un exitoso regreso a los escenarios con el proyecto Planchando el Despecho, sigue siendo una de las figuras más comentadas del entretenimiento nacional gracias a sus constantes opiniones políticas y publicaciones sin filtros.

Marbelle y sus críticas al Gobierno Petro

Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, Marbelle ha utilizado frecuentemente sus redes sociales para expresar su desacuerdo con el mandatario y con algunas figuras cercanas a su sector político.

Las publicaciones de la vallecaucana suelen generar fuertes debates entre seguidores y detractores, convirtiéndola constantemente en tendencia en plataformas digitales.

En medio del ambiente político previo a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la cantante también ha dejado claro su respaldo al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, a quien ha apoyado públicamente durante los últimos meses.

La publicación falsa sobre Diana Ángel

La nueva controversia comenzó luego de que circulara en redes sociales una imagen atribuida falsamente a Publimetro, en la que supuestamente Diana Ángel afirmaba que abandonaría el país si Abelardo de la Espriella llegaba a la Presidencia.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de que dichas declaraciones hayan sido realizadas por la actriz ni publicadas por el medio mencionado.

Aun así, Marbelle compartió la imagen y agregó un comentario que rápidamente provocó reacciones en redes sociales:

El olor a jabón los espanta

La frase fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta política y un nuevo respaldo de la cantante hacia Abelardo de la Espriella.

Aunque la publicación viral resultó ser falsa, Diana Ángel sí ha manifestado públicamente afinidad con sectores alternativos y apoyo al senador Iván Cepeda, postura que también le ha generado críticas y debates en redes sociales.

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Marbelle
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