Claudia Lozano conmovió a sus seguidores luego de hablar abiertamente sobre uno de los episodios más difíciles de su vida. En una entrevista íntima, la periodista recordó el delicado problema de salud que enfrentó en 2025 y confesó que, en medio del dolor y la incertidumbre, llegó a pensar que no quería seguir viviendo.
La presentadora, quien actualmente es una de las figuras más reconocidas de Caracol Televisión gracias a su trabajo en “Show Caracol”, decidió compartir detalles inéditos de la compleja batalla médica que puso en riesgo su vida.
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El grave diagnóstico que cambió la vida de Claudia Lozano
A sus 43 años, Claudia Lozano tuvo que enfrentarse a un inesperado diagnóstico de trombosis venosa, una condición médica que obligó a los especialistas a intervenirla de urgencia.
Según relató durante su participación en el programa “Charlas Divinas”, todo comenzó en junio de 2025, cuando un intenso dolor encendió las alarmas y la llevó rápidamente al hospital.
Los médicos descubrieron varios coágulos que comprometían seriamente su salud y que podían provocar un infarto pulmonar si llegaban a desplazarse hacia sus pulmones.
La gravedad del panorama obligó a la presentadora a someterse a múltiples procedimientos quirúrgicos de alto riesgo, situación que impactó profundamente tanto su estado físico como emocional.
“Ya no quería estar”: la dolorosa confesión de Claudia Lozano
Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista ocurrió cuando la presentadora recordó la conversación que sostuvo con Dios antes de entrar a cirugía.
Entre lágrimas, Claudia confesó que el sufrimiento y el desgaste emocional eran tan fuertes que incluso llegó a pedir descanso definitivo.
Llega la primera cirugía y yo le digo: Dios, yo quiero vivir más, quiero que se haga tu voluntad, siempre se hará tu voluntad; pero si tú me preguntas a mí, yo ya no quiero vivir más
La periodista aseguró que, en ese momento, sentía que no tenía fuerzas para continuar enfrentando el dolor físico y mental que atravesaba.
Yo no quiero estar así, ya no quiero estar
Las declaraciones generaron una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde cientos de seguidores destacaron la valentía de la presentadora al hablar públicamente sobre salud mental y vulnerabilidad emocional.
El despertar en UCI que transformó su vida
Aunque en ese momento pensó que podía ser el final, Claudia Lozano despertó en la Unidad de Cuidados Intensivos, una experiencia que describió como un antes y un después en su vida.
Rodeada de máquinas y monitores, la comunicadora entendió que todavía tenía un propósito por cumplir.
Abro los ojos y digo: Diosito otra vez, de tantas cirugías me dejas despertar
Pero, según explicó, esta vez algo había cambiado profundamente dentro de ella.
Esta vez no me desperté igual, esta vez me desperté sintiendo que este no es el momento
Claudia Lozano y su mensaje de fortaleza
La historia de Claudia Lozano ha generado admiración entre sus seguidores y colegas del entretenimiento colombiano, quienes han resaltado su fortaleza y resiliencia frente a uno de los momentos más críticos de su vida.