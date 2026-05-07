Claudia Lozano conmovió a sus seguidores luego de hablar abiertamente sobre uno de los episodios más difíciles de su vida. En una entrevista íntima, la periodista recordó el delicado problema de salud que enfrentó en 2025 y confesó que, en medio del dolor y la incertidumbre, llegó a pensar que no quería seguir viviendo.

La presentadora, quien actualmente es una de las figuras más reconocidas de Caracol Televisión gracias a su trabajo en “Show Caracol”, decidió compartir detalles inéditos de la compleja batalla médica que puso en riesgo su vida.

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El grave diagnóstico que cambió la vida de Claudia Lozano

A sus 43 años, Claudia Lozano tuvo que enfrentarse a un inesperado diagnóstico de trombosis venosa, una condición médica que obligó a los especialistas a intervenirla de urgencia.

Según relató durante su participación en el programa “Charlas Divinas”, todo comenzó en junio de 2025, cuando un intenso dolor encendió las alarmas y la llevó rápidamente al hospital.

Los médicos descubrieron varios coágulos que comprometían seriamente su salud y que podían provocar un infarto pulmonar si llegaban a desplazarse hacia sus pulmones.

La gravedad del panorama obligó a la presentadora a someterse a múltiples procedimientos quirúrgicos de alto riesgo, situación que impactó profundamente tanto su estado físico como emocional.