Gaza: una tragedia masiva sin respuesta global

En Gaza, la guerra dejó de ser una secuencia de hechos para convertirse en una acumulación de pérdidas. Se habla de más de 75.000 muertos en medio del conflicto, una cifra que crece, se discute y, al mismo tiempo, parece quedarse corta. Lo que ocurre allí ya no se mide solo en números, sino también en la incapacidad del mundo para responder.

El problema no es únicamente cuántos han muerto, sino la ausencia de una reacción proporcional a la magnitud de lo que está pasando.

Las cifras siguen subiendo mientras la respuesta internacional parece avanzar a otro ritmo. Se suceden las declaraciones, los llamados y los debates, pero en el terreno la realidad es distinta: destrucción sistemática, desplazamientos masivos y una población que sobrevive en condiciones cada vez más precarias.

Gaza ya no es solo un conflicto activo. Es, sobre todo, una crisis humanitaria sostenida sin una contención efectiva.

Una tragedia que desborda incluso el registro

Los sistemas de salud están colapsados, la infraestructura permanece devastada y miles de personas siguen atrapadas sin garantías mínimas. En ese escenario, incluso contar a los muertos se vuelve un ejercicio incompleto. Hay cuerpos que no se recuperan, registros que no logran consolidarse e historias que, simplemente, desaparecen.

Pero lo más inquietante no es solo la dimensión de la tragedia. También lo es la falta de una respuesta global capaz de estar a la altura.

El mundo observa, reacciona por momentos y luego sigue adelante, como si la magnitud del desastre hubiera superado su capacidad de acción, o como si la repetición de la tragedia la hubiera convertido en parte del paisaje informativo.

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El verdadero quiebre

Ahí está el verdadero quiebre. Cuando una crisis de esta escala no logra movilizar una respuesta proporcional, lo que queda en evidencia no es solo la guerra, sino también el límite de la comunidad internacional para actuar frente a ella.

Gaza no es solo una tragedia humanitaria. Es una prueba, todavía inconclusa, sobre hasta dónde el mundo está dispuesto a intervenir y hasta dónde, en la práctica, decide no hacerlo.