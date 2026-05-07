El papa León XIV y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestaron este jueves su compromiso de “cultivar buenas relaciones” durante una reunión en el Vaticano, marcada por las recientes tensiones entre Washington y Roma.

El encuentro se produjo después de los ataques del presidente Donald Trump contra el pontífice, luego de que León XIV calificara como “inaceptable” la amenaza del mandatario estadounidense de acabar con la civilización iraní en medio de la guerra con Irán.

Rubio, quien es católico, ya se había reunido con el papa de Chicago hace casi un año, un día después del inicio de su pontificado. Esta vez regresó al Vaticano para abordar asuntos internacionales y aliviar el ambiente diplomático tras las declaraciones de Trump.

El Vaticano habla de relaciones cordiales

La agenda comenzó con una audiencia privada entre Rubio y León XIV. Posteriormente, el secretario de Estado estadounidense se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el ‘ministro’ de Exteriores de la Santa Sede, monseñor Paul Richard Gallagher.

En un comunicado, el Vaticano calificó los encuentros como “cordiales” y aseguró que ambas partes renovaron el compromiso común de mantener buenas relaciones bilaterales.

La Santa Sede también informó que durante las reuniones se intercambiaron opiniones sobre el contexto regional e internacional, con especial atención a países afectados por la guerra, tensiones políticas y crisis humanitarias.

Además, el Vaticano destacó la necesidad de trabajar “incansablemente en favor de la paz”.

La reunión ocurre en un momento sensible para la relación entre Estados Unidos y el Vaticano. Trump ha llamado al papa “débil” y “pésimo en política exterior”, además de atribuirse mérito en su elección durante el cónclave. También lo acusó de creer que está bien que Irán tenga un arma nuclear.

León XIV respondió el martes con un tono diplomático al afirmar que “la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz” y pidió que quienes deseen criticarlo “lo hagan con la verdad”.

Rubio habla de paz y dignidad humana

Marco Rubio llegó al Vaticano en la mañana, acompañado por una comitiva y bajo fuertes medidas de seguridad. Fue recibido en el Palacio Apostólico por el prefecto de la Casa Pontificia, Peter Rajic, antes de encontrarse con León XIV.

“Encantado de volverle a ver. Ha pasado casi un año”, dijo Rubio al saludar al pontífice, en referencia a la reunión que sostuvieron el 19 de mayo de 2025.

El secretario de Estado estuvo acompañado por su esposa, Jeanette Dousdebes, y por el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch. La visita al Vaticano duró cerca de dos horas y media.

Después del encuentro, Rubio publicó una fotografía junto al papa en su cuenta de X y aseguró que la reunión sirvió para subrayar el compromiso compartido de promover la paz y la dignidad humana.