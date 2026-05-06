Murió Ted Turner, fundador de CNN y revolucionario de la TV informativa

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de CNN, murió este miércoles 6 de mayo, a los 87 años, según informó la cadena con base en un comunicado de Turner Enterprises.

Turner, nacido en Ohio y criado en Atlanta, construyó un imperio mediático que transformó la industria televisiva. Su mayor hito llegó en 1980, cuando lanzó CNN, la primera cadena de noticias con programación continua las 24 horas, un modelo que con el tiempo se convirtió en estándar global.

Su impacto fue tal que en 1991 fue nombrado “Hombre del Año” por la revista Time, que destacó su influencia en la manera en que el mundo sigue los acontecimientos en tiempo real. Además de su papel en la televisión, Turner diversificó sus intereses en distintos sectores. Fue propietario del equipo de béisbol Atlanta Braves, impulsó canales de cine y animación y desarrolló la primera “superestación” de televisión por cable.

Pero su legado también se extendió al activismo. Fundó la Fundación de las Naciones Unidas y dedicó buena parte de su vida a causas ambientales, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios de tierras en Estados Unidos y promoviendo la conservación de especies como el bisonte.

Los últimos años de Ted Turner

En 2018, Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva. En 2025 fue hospitalizado por un cuadro leve de neumonía, del cual logró recuperarse.

Tras vender sus activos a Time Warner, se retiró de la operación directa de sus empresas, aunque siempre mantuvo un vínculo simbólico con CNN, a la que consideraba el mayor logro de su carrera.

Desde la cadena que fundó, su actual presidente, Mark Thompson, lo describió como un líder “intrépido” y una figura fundamental en la historia de los medios.

El legado de Turner perdura en la forma en que hoy se consumen las noticias: en tiempo real, sin interrupciones y con una mirada global que él ayudó a construir.