El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Washington ha sostenido conversaciones “muy buenas” con Teherán en las últimas horas y aseguró que ve “muy posible” alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.

“Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo”, dijo Trump a periodistas durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Sus declaraciones se producen después de que el mandatario decidiera dejar en suspenso el operativo para escoltar buques atrapados desde febrero en el golfo Pérsico, debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz. La medida busca dar margen a las negociaciones entre ambas partes.

Trump aseguró que el proceso se encuentra en un buen momento, aunque advirtió que Estados Unidos podría tomar nuevas medidas si no se alcanza un entendimiento.

“Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá”, señaló.

En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente estadounidense afirmó que, si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz, dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la república islámica. Sin embargo, también amenazó con ataques de mayor intensidad si Teherán rechaza el pacto.

El mandatario insistió en que Irán quiere “llegar a un acuerdo” y sostuvo que la campaña militar estadounidense ha sido exitosa porque, según dijo, ha reducido los activos militares iraníes.

“Creo que hemos ganado”, afirmó.

Estados Unidos espera respuesta de Irán

Las declaraciones de Trump coinciden con reportes del portal Axios, según los cuales Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos clave de una propuesta para poner fin de manera definitiva al conflicto.

De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca citados por ese medio, la propuesta también incluiría un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de Irán.

Según esas versiones, este sería el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Por ahora, ambas partes permanecen en un alto el fuego indefinido, mientras avanzan unas negociaciones que hasta hace poco se encontraban estancadas.