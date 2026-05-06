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Plus Ultra suspenderá vuelos a Colombia: estas son las razones

Mié, 06/05/2026 - 18:50
La aerolínea informó que suspenderá temporalmente sus vuelos al país desde el 2 de junio por costos operativos y combustible.
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Plus Ultra

La aerolínea Plus Ultra informó que suspenderá temporalmente sus vuelos a Colombia a partir del 2 de junio, según una comunicación dirigida a colaboradores en la que explicó las razones de la decisión y las medidas que tomará frente a sus clientes.

De acuerdo con la compañía, el transporte aéreo internacional atraviesa una situación “extraordinariamente compleja” derivada del conflicto en Oriente Medio, que habría provocado un incremento en el costo del combustible de aviación y una fuerte presión sobre la rentabilidad de las rutas.

La empresa también señaló factores específicos del mercado colombiano, como un precio del carburante superior al de otros países de la región, una elevada carga impositiva y de tasas aeroportuarias, mayores costos operativos estructurales y la imposibilidad de trasladar el aumento del combustible a los tiquetes ya emitidos.

La ruta a Colombia será suspendida desde junio

Plus Ultra indicó que estos factores impactaron directamente la rentabilidad de la operación en Colombia, “haciendo inviable su continuidad en las condiciones actuales”.

Ante ese escenario, la compañía decidió suspender temporalmente sus vuelos al país desde el 2 de junio. La aerolínea aseguró que buscará realizar la transición con el menor impacto posible para clientes y colaboradores.

Según la comunicación, a los pasajeros se les ofrecerán alternativas, reembolsos o soluciones conforme a la normativa vigente y a los estándares de calidad de la línea aérea.

Refuerzo de rutas en otros mercados

Aunque suspenderá temporalmente su operación en Colombia, Plus Ultra anunció que reforzará su presencia en otros destinos de la región, entre ellos Lima, Caracas y Buenos Aires.

La compañía informó que aumentará su oferta con una quinta frecuencia a Caracas desde el 6 de julio, una séptima frecuencia a Lima desde el 14 de julio y una quinta frecuencia a Buenos Aires desde el 15 de julio.

Plus Ultra señaló que la decisión responde a una gestión prudente frente al contexto global y lamentó que las circunstancias actuales la lleven a tomar esta medida en Colombia, destino que calificó como “mucho más que una ruta” para la empresa.

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