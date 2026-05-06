Inicio
Mundo

¿El hantavirus se transmite entre humanos? Esto dice la OMS

Mié, 06/05/2026 - 12:43
Un laboratorio que colabora con la OMS identificó la cepa del virus que ha dejado tres muertos en el crucero MV Hondius, afectado por esta situación.
Fotografía publicada en la red social X por el director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, de la evacuación de tres pacientes sospechosos de casos de hantavirus del barco para recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos.
Créditos:
X @DrTedros

El hantavirus que ha causado tres muertes en el crucero de lujo MV Hondius, actualmente fondeado en Cabo Verde, fue identificado como perteneciente a la cepa Andes, según confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La identificación fue realizada por el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra, en Suiza, a partir de una muestra tomada mediante PCR a una persona que había estado a bordo del buque.

De acuerdo con el comunicado de esa institución, la información fue comunicada de inmediato a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y a la OMS. La cepa Andes es relevante porque es la única del hantavirus de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

Tres muertes y evacuaciones en marcha

El crucero partió desde Argentina y, a comienzos de abril, un pasajero neerlandés presentó síntomas. El hombre falleció el 11 de abril.

Su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico, y tomó un vuelo hacia Johannesburgo, Sudáfrica. Sin embargo, murió en los servicios de emergencia de un hospital de esa ciudad.

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, falleció el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a presentar signos de neumonía.

El Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó que prepara la evacuación de tres enfermos que requieren atención médica urgente. Además, señaló que apoya a la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, en ese proceso.

Las autoridades de Cabo Verde confirmaron que ya llegó al país uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán a tres enfermos, pues no permiten que el buque atraque.

España prepara atención en Tenerife

El Ministerio de Sanidad español designó la isla de Tenerife, en Canarias, como lugar para que reciban atención médica los pasajeros y la tripulación del MV Hondius.

También será atendido allí el médico de a bordo, quien será evacuado en avión hacia un hospital tinerfeño.

La decisión se da en medio de diferencias con las autoridades regionales de Canarias, que se oponen a recibir el crucero por razones de seguridad.

Por ahora, el buque permanece fondeado en Cabo Verde, mientras avanzan las evaluaciones sanitarias, las evacuaciones médicas urgentes y la coordinación internacional para definir el manejo del brote.

Mundo
Hantavirus
España
Tendencias
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Regiotram del Norte: ¿qué pierde y qué conserva Bogotá al salir de la cofinanciación?
Regiotram del Norte: qué pierde y qué conserva Bogotá al salir de la cofinanciación
Bogotá quedó por fuera del nuevo esquema de cofinanciación del Regiotram del Norte. La decisión reabre preguntas sobre su papel en un proyecto que sí pasará por la ciudad.
Mundo
¿El hantavirus se transmite entre humanos? Esto dice la OMS
Fotografía publicada en la red social X por el director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, de la evacuación de tres pacientes sospechosos de casos de hantavirus del barco para recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos.
Un laboratorio que colabora con la OMS identificó la cepa del virus que ha dejado tres muertos en el crucero MV Hondius, afectado por esta situación.
Entretenimiento
¿Juanda Caribe ya se enteró que su esposa lo dejó?
Juanda Caribe esposa
En una reciente emisión de La casa de los famosos, Juanda Caribe se mostró reflexivo sobre su relación con Sheila Gándara.
Mundo
Murió Ted Turner, fundador de CNN y revolucionario de la TV informativa
Murió Ted Turner, fundador de CNN y revolucionario de la TV informativa
Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas, murió a los 87 años dejando un legado clave en los medios.