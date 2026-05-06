El hantavirus que ha causado tres muertes en el crucero de lujo MV Hondius, actualmente fondeado en Cabo Verde, fue identificado como perteneciente a la cepa Andes, según confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La identificación fue realizada por el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra, en Suiza, a partir de una muestra tomada mediante PCR a una persona que había estado a bordo del buque.

De acuerdo con el comunicado de esa institución, la información fue comunicada de inmediato a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y a la OMS. La cepa Andes es relevante porque es la única del hantavirus de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

Tres muertes y evacuaciones en marcha

El crucero partió desde Argentina y, a comienzos de abril, un pasajero neerlandés presentó síntomas. El hombre falleció el 11 de abril.

Su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico, y tomó un vuelo hacia Johannesburgo, Sudáfrica. Sin embargo, murió en los servicios de emergencia de un hospital de esa ciudad.

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, falleció el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a presentar signos de neumonía.

El Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó que prepara la evacuación de tres enfermos que requieren atención médica urgente. Además, señaló que apoya a la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, en ese proceso.

Las autoridades de Cabo Verde confirmaron que ya llegó al país uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán a tres enfermos, pues no permiten que el buque atraque.

España prepara atención en Tenerife

El Ministerio de Sanidad español designó la isla de Tenerife, en Canarias, como lugar para que reciban atención médica los pasajeros y la tripulación del MV Hondius.

También será atendido allí el médico de a bordo, quien será evacuado en avión hacia un hospital tinerfeño.

La decisión se da en medio de diferencias con las autoridades regionales de Canarias, que se oponen a recibir el crucero por razones de seguridad.

Por ahora, el buque permanece fondeado en Cabo Verde, mientras avanzan las evaluaciones sanitarias, las evacuaciones médicas urgentes y la coordinación internacional para definir el manejo del brote.