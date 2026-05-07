Así fue el encuentro que reunió a reconocidos chefs en Bogotá

La gastronomía continúa consolidándose como uno de los escenarios más importantes para conectar cultura, identidad y nuevas experiencias. Así quedó demostrado en un reciente encuentro culinario impulsado por W&L Worldwide Trading y Equatrofoods, una iniciativa que reunió a destacadas figuras del sector gastronómico en un espacio enfocado en la evolución de la cocina contemporánea.

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El evento convocó a reconocidos chefs nacionales e internacionales, quienes compartieron sus perspectivas sobre el producto, la técnica y la manera en que la cocina se ha transformado en un lenguaje de identidad y conexión cultural.

Juan del Mar, Harry Sasson y otros chefs protagonizaron el encuentro gastronómico

Entre los invitados más destacados estuvieron Juan del Mar, Harry Sasson, Georges Reiss y Jacobo Bonilla, quienes coincidieron en un mismo escenario para mostrar cómo cada propuesta culinaria nace de una relación particular con los ingredientes y las tradiciones gastronómicas.

A través de demostraciones en vivo, los asistentes pudieron observar cómo cada chef transforma conceptos, técnicas y productos en experiencias concretas dentro de la cocina.

La actividad permitió evidenciar no solo el talento individual de cada participante, sino también las diferentes formas en las que la gastronomía contemporánea dialoga con la identidad cultural y las tendencias internacionales.

La gastronomía como puente entre culturas

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el encuentro fue la presencia de representantes de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Embajada de Uruguay en Colombia, además de invitados vinculados al sector gastronómico y empresarial.

La participación internacional aportó una visión más amplia sobre el papel que juega la cocina en la circulación global de productos, ingredientes y tradiciones culinarias.

El intercambio de experiencias dejó en evidencia cómo la gastronomía se ha convertido en un espacio de convergencia donde se mezclan cultura, innovación y relaciones comerciales.

La cocina evoluciona más allá de los sabores

Más allá de las demostraciones culinarias, el encuentro permitió abrir una conversación sobre la transformación de la cocina en la actualidad.

La experiencia dejó claro que la gastronomía ya no se limita únicamente al plato servido en la mesa, sino que involucra procesos de identidad, creatividad, operación e interacción con las nuevas dinámicas globales.

De esta manera, la relación entre industria y cocina empieza a consolidarse como un elemento clave dentro de la construcción de experiencias gastronómicas modernas, donde el origen de los productos, la narrativa y la conexión cultural adquieren cada vez más relevancia.