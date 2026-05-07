¿Cuánto dinero logró recaudar la Met Gala 2026?

La Met Gala de Nueva York recaudó este año un récord de 42 millones de dólares, pero las joyas de las invitadas a la ostentosa fiesta benéfica sumaron más, comenzando por el collar de diamantes que lució Beyoncé, valorado en unos 50 millones.

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El evento, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), fue toda una convención de poder y dinero; este año, además, patrocinada por uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez.



Según desveló el director del Met, Max Hollein, al presentar la exposición de moda que inspira el evento, las contribuciones de los más de 400 invitados ascendieron a un total de 42 millones de dólares, un 35 % más que el año pasado, pese a la polémica por el patrocinio de los Bezos.