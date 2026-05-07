Precarización laboral y riesgos para pacientes

Para los gremios, esta situación no solo genera incumplimientos contractuales, sino que también puede vulnerar derechos fundamentales de los profesionales. En ese sentido, cuestionaron que la contratación por prestación de servicios sea usada como una práctica habitual para vincular a especialistas.

Según el comunicado, esta modalidad debe ser excepcional y aceptada de común acuerdo entre el profesional y la institución. En cambio, la contratación laboral directa debería ser la regla para el talento humano en salud.

Las organizaciones también pidieron revisar posibles afectaciones a derechos como la afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social Integral, el pago oportuno de remuneraciones, prestaciones sociales, descansos remunerados, vacaciones, estabilidad laboral y protección frente al despido sin justa causa.

El llamado no se limita a las condiciones de los médicos. Los firmantes advirtieron que la precarización laboral también puede impactar la seguridad de los pacientes, especialmente cuando se trata de servicios de alta complejidad como las UCI.

“Rechazamos categóricamente los hechos descritos porque las deficientes condiciones de operación y el desconocimiento de los derechos del Talento Humano en Salud comprometen los estándares mínimos de seguridad del paciente”, señalaron.

De acuerdo con los gremios, cuando profesionales altamente calificados se ven obligados a abstenerse de prestar sus servicios por incumplimientos laborales, se afecta la continuidad de la atención en áreas vitales para el sistema de salud.

Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a la unidad del gremio médico para rechazar prácticas que, según afirmaron, degradan las condiciones laborales, afectan la dignidad de la profesión médica y comprometen la seguridad de los pacientes.

“No podemos permitir que el reconocimiento o el prestigio de una institución sea utilizado como argumento para precarizar al gremio médico”, advirtieron.

El pronunciamiento fue firmado por Jaime Alberto González Díaz, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas; Manuel Andrés Garay Fernández, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo; y Juan José Vélez Cadavid, presidente del Sindicato de Médicos Intensivistas.