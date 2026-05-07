El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud informaron que, a la fecha, no hay alerta sobre la presencia de hantavirus en Colombia ni se han confirmado casos de infección por este virus en el país.

El pronunciamiento se dio tras el evento internacional notificado por la Organización Mundial de la Salud, relacionado con casos graves de enfermedad respiratoria asociados a hantavirus en pasajeros de un crucero internacional.

Según la información oficial citada por Minsalud, el evento fue reportado el 2 de mayo de 2026 y, con corte al 6 de mayo, se han identificado ocho casos compatibles con la enfermedad. De ellos, tres fueron confirmados por laboratorio y cinco continúan en investigación, incluyendo tres fallecimientos.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de virus zoonóticos, es decir, que pueden transmitirse de animales a humanos. Su contagio se da principalmente por la inhalación de partículas contaminadas provenientes de orina, saliva o heces de roedores silvestres infectados.

En las Américas, algunos hantavirus pueden causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente grave.

De acuerdo con MinSalud, esta enfermedad puede iniciar con fiebre, malestar general, dolor de cabeza y síntomas respiratorios inespecíficos. En algunos casos, puede avanzar rápidamente hacia dificultad respiratoria severa, compromiso cardiovascular y choque.

En Colombia, las autoridades sanitarias señalaron que no se han documentado casos clínicamente confirmados de síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Sin embargo, investigaciones realizadas entre 2004 y 2016 por instituciones académicas y centros de investigación identificaron evidencia serológica de exposición previa al virus en humanos y reservorios silvestres en algunas regiones del país.

MinSalud aclaró que esos hallazgos sugieren una posible circulación de virus relacionados, pero no constituyen evidencia de transmisión activa sostenida ni de enfermedad clínica confirmada en el territorio nacional. Por eso, de acuerdo con la situación epidemiológica actual, el riesgo de presentación de casos en Colombia es bajo.

Recomendaciones de prevención

Como parte de las acciones de preparación y respuesta frente a zoonosis emergentes, el INS fortaleció desde 2016 la capacidad diagnóstica y la vigilancia diferencial para hantavirus en casos de síndrome febril agudo grave, infección respiratoria aguda grave inusitada y muertes de causa no esclarecida.

Además, en 2023 el hantavirus fue incorporado dentro de las prioridades nacionales de vigilancia de enfermedades zoonóticas emergentes, lo que permitió consolidar protocolos de detección temprana, investigación epidemiológica y articulación intersectorial bajo el enfoque de Salud Global.

MinSalud y el INS recomendaron a la población mantener medidas generales de prevención para disminuir el riesgo de exposición a roedores. Entre ellas están garantizar la limpieza y desinfección de alimentos no perecederos almacenados por largos periodos, revisar que los empaques no estén rotos o abollados y tener precaución con productos envasados, empacados o enlatados que hayan pasado por bodegajes prolongados.

También pidieron mantener una higiene adecuada en viviendas, bodegas y áreas de almacenamiento; evitar la acumulación de residuos y alimentos expuestos; sellar grietas o espacios que faciliten el ingreso de roedores; usar elementos de protección personal, incluida mascarilla, durante labores de limpieza en lugares cerrados o con evidencia de infestación, y consultar oportunamente a los servicios de salud ante síntomas febriles o respiratorios, especialmente si hubo exposición a ambientes con presencia de roedores.

Las autoridades sanitarias nacionales continuarán haciendo seguimiento al evento internacional, en articulación con la OMS y otros organismos técnicos. Cualquier actualización será comunicada por canales oficiales.