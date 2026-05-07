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CTI captura al alcalde de Villa de Leyva: esto se sabe del caso

Jue, 07/05/2026 - 11:40
Víctor Gamboa fue capturado por agentes del CTI cuando se dirigía a su despacho. Aún no se confirma el motivo de la captura.
Víctor Gamboa y captura en Villa de Leyva
Créditos:
Alcaldía de Villa de Leyva (i) y captura de video (d)

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, fue capturado en la mañana de este jueves por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación que llegaron desde Bogotá.

De acuerdo con la información conocida, el mandatario local fue interceptado por las autoridades cuando se dirigía a su despacho. Gamboa enfrenta señalamientos por presuntos hechos de corrupción; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que ese sea el motivo de la captura.

La captura se da meses después de que la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá, imputara al alcalde cargos como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.

El proceso que ya tenía en la Fiscalía

Según la Fiscalía, los hechos por los que fue imputado en enero estarían relacionados con la suscripción de un contrato de prestación de servicios con Javier Alexánder Múnevar González, quien fue vinculado para desempeñarse como supervisor de maquinaria amarilla del ente territorial.

El contrato, de acuerdo con el material probatorio aportado por el ente acusador, fue firmado el 6 de febrero de 2024. La Fiscalía cuestionó que se hubiera realizado pese a los vínculos familiares entre el contratista y la secretaria de Desarrollo Social, Ángela Johana Múnevar González, debido a que son hermanos.

Para el ente investigador, en ese proceso no se habrían tenido en cuenta los principios de planeación y selección objetiva.

La Fiscalía también señaló que los estudios previos del contrato habrían sido elaborados a partir de la propuesta presentada por el propio contratista, la cual, según el ente acusador, habría sido conocida por la administración municipal con dos días de antelación.

Esa situación, para la Fiscalía, evidenciaría que no existió una evaluación independiente y comparativa como lo exige la ley en los procesos de contratación pública.

Por ahora, las autoridades no han entregado más detalles sobre la captura ocurrida este jueves ni han precisado si está relacionada directamente con el proceso por el que el alcalde ya había sido imputado a comienzos de año.

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