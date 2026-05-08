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Caso sospechoso de hantavirus en España: mujer fue aislada

Vie, 08/05/2026 - 09:42
La paciente estuvo en contacto con una de las personas fallecidas vinculadas al crucero MV Hondius y presenta síntomas respiratorios leves.
Equipamiento de protección del personal sanitario de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario de La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife.
Créditos:
EFE/Ramón de la Rocha

Una mujer de 32 años fue ingresada en un hospital de Alicante, España, como caso sospechoso de hantavirus, luego de haber estado en contacto con una de las personas fallecidas en Johannesburgo, Sudáfrica, vinculadas al brote registrado en el crucero MV Hondius.

Según informó el Gobierno español este viernes, la paciente presenta “síntomas compatibles” con la enfermedad y permanecerá en aislamiento mientras se adelantan las pruebas correspondientes.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana precisó que se trata de una ciudadana residente en Alicante. Como medida preventiva y de acuerdo con el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad, será trasladada a una habitación con presión negativa en un hospital de la provincia.

Las autoridades sanitarias contactaron a la mujer después de recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas.

Pruebas y seguimiento médico

La paciente presenta sintomatología respiratoria leve. Está previsto que se le tomen muestras para ser enviadas al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados podrían conocerse en un plazo de entre 24 y 48 horas.

La Conselleria de Sanidad señaló que informará sobre la evolución del caso, teniendo en cuenta el interés público que ha generado este brote a nivel internacional.

El secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, indicó además que hay una segunda persona que también estuvo en contacto con la fallecida en Sudáfrica y cuyo destino final era España. Sin embargo, esa persona permanece en territorio sudafricano.

El brote vinculado al crucero MV Hondius

El crucero MV Hondius zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en el sur de Argentina, para cruzar el Atlántico Sur. Durante el trayecto, tres personas murieron por la cepa Andes del hantavirus, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

Además de los fallecimientos, otras cuatro personas han presentado síntomas de distinta intensidad.

Actualmente, el barco se dirige hacia la isla de Tenerife, en el archipiélago español de Canarias, donde se prevé que llegue este domingo. La embarcación estuvo detenida entre el 3 y el 6 de mayo en Cabo Verde, uno de los últimos puntos de su recorrido.

Las autoridades españolas han señalado que el protocolo sanitario busca garantizar la atención de los pasajeros y tripulantes, así como reducir cualquier riesgo para la población.

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