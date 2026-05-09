Vargas Lleras: así fue su despedida en el Palacio de San Carlos

“Es un día triste para Colombia. Con la partida de Germán Vargas Lleras se va un líder político excepcional”, expresó este sábado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien recordó que el exvicepresidente comenzó su carrera en el Nuevo Liberalismo, partido fundado por su padre, Luis Carlos Galán, asesinado en agosto de 1989 cuando era favorito para ganar la Presidencia en las elecciones de 1990.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, lo recordó como un “destacado líder político y servidor público”, cuya extensa trayectoria estuvo marcada por el compromiso con el Estado, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el desarrollo de la infraestructura nacional.

El alto tribunal también destacó que, en su vida pública, trabajó para erradicar la violencia en el país, de la que él mismo fue víctima.

Por su oposición a las FARC, Vargas Lleras sufrió dos atentados terroristas. El primero ocurrió el 13 de diciembre de 2002, con un libro bomba que le amputó tres dedos de la mano izquierda. El segundo fue el 10 de octubre de 2005, con un coche bomba del que salió ileso, aunque la explosión dejó nueve heridos.

Uno de los antiguos jefes de las FARC, hoy senador Julián Gallo, conocido en su época de guerrillero como ‘Carlos Antonio Lozada’, también le dedicó unas palabras.

“Tuve la oportunidad de reunirme personalmente con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y pedirle que nos perdonara por los atentados de que fue víctima por parte de las extintas FARC. Fue una conversación franca y respetuosa en la que mostró su gallardía, al expresar sin vacilación que no guardaba rencor por esos hechos del conflicto”, manifestó Gallo en X.