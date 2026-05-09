Vargas Lleras: así fue su despedida en el Palacio de San Carlos

El féretro del exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, fallecido el viernes en Bogotá, fue recibido con honores este sábado en el Palacio de San Carlos, antiguo palacio presidencial y actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde será velado durante el fin de semana.
El ataúd, cubierto con la bandera de Colombia y cargado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, ingresó por la puerta principal del palacio, ubicado frente al Teatro Colón, en el centro de la capital.
Un lugar cargado de simbolismo
El Palacio de San Carlos, que fue sede del Ejecutivo colombiano hasta 1980, cuando el Gobierno se trasladó a la Casa de Nariño, está estrechamente ligado a la historia familiar del dirigente fallecido. Allí gobernó su abuelo, el expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970.
Por eso, Vargas Lleras, nacido el 19 de febrero de 1962, pasó parte de su infancia en ese lugar, al lado de su abuelo, de quien heredó el gusto por la política. Años después, tras la muerte de Lleras Restrepo en 1994, también fue velado en ese mismo recinto.
Vargas Lleras, abogado y una de las figuras más visibles de la derecha colombiana, tuvo una larga trayectoria pública. Fue concejal, senador, ministro y, finalmente, vicepresidente de la República entre 2014 y 2017, durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos.
En dos ocasiones aspiró a la Presidencia, en 2010 y 2018, pero fue derrotado, pese a pertenecer a una de las dinastías políticas más reconocidas del país.
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Una tregua política en plena campaña
El féretro permanecerá expuesto en el palacio desde la tarde de este sábado y durante todo el domingo, para recibir la despedida de sus seguidores y de la clase política colombiana, que hizo una pausa poco habitual en sus diferencias, en plena campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, para rendirle homenaje.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ubicado en las antípodas ideológicas de Vargas Lleras, reconoció el viernes, al informar sobre su fallecimiento, que “tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador” y lamentó “que su seriedad en el debate desaparezca”.
“Es un día triste para Colombia. Con la partida de Germán Vargas Lleras se va un líder político excepcional”, expresó este sábado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien recordó que el exvicepresidente comenzó su carrera en el Nuevo Liberalismo, partido fundado por su padre, Luis Carlos Galán, asesinado en agosto de 1989 cuando era favorito para ganar la Presidencia en las elecciones de 1990.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, lo recordó como un “destacado líder político y servidor público”, cuya extensa trayectoria estuvo marcada por el compromiso con el Estado, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el desarrollo de la infraestructura nacional.
El alto tribunal también destacó que, en su vida pública, trabajó para erradicar la violencia en el país, de la que él mismo fue víctima.
Por su oposición a las FARC, Vargas Lleras sufrió dos atentados terroristas. El primero ocurrió el 13 de diciembre de 2002, con un libro bomba que le amputó tres dedos de la mano izquierda. El segundo fue el 10 de octubre de 2005, con un coche bomba del que salió ileso, aunque la explosión dejó nueve heridos.
Uno de los antiguos jefes de las FARC, hoy senador Julián Gallo, conocido en su época de guerrillero como ‘Carlos Antonio Lozada’, también le dedicó unas palabras.
“Tuve la oportunidad de reunirme personalmente con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y pedirle que nos perdonara por los atentados de que fue víctima por parte de las extintas FARC. Fue una conversación franca y respetuosa en la que mostró su gallardía, al expresar sin vacilación que no guardaba rencor por esos hechos del conflicto”, manifestó Gallo en X.