Santos revela cómo fueron sus últimos contactos con Vargas Lleras

El expresidente Juan Manuel Santos recordó cómo fueron sus últimos contactos con Germán Vargas Lleras, fallecido el 8 de mayo de 2026. En entrevista con Noticias Caracol, habló de su enfermedad, de la relación que tuvieron en el Gobierno y de las diferencias que mantuvieron por el proceso de paz.

Santos contó que habló con Vargas Lleras “con mucha frecuencia” durante su enfermedad, incluso cuando el exvicepresidente estuvo en Houston recibiendo atención médica. También dijo que conversaron varias veces después, ya en Colombia, pero que desde hacía “un mes y medio o dos meses” no volvió a hablar directamente con él porque su estado de salud era delicado.

“Ya no volvió a pasar al teléfono”, dijo el exmandatario al recordar ese último tramo de comunicación. El comentario fue uno de los puntos más personales de la entrevista, en la que Santos afirmó que él y su familia estaban consternados por la muerte de quien fue uno de sus principales aliados de gobierno.

Una relación de gobierno

La relación entre ambos tuvo un lugar central en los gobiernos de Santos. Vargas Lleras fue primero ministro del Interior y de Justicia, luego ministro de Vivienda y más tarde fórmula vicepresidencial del expresidente para el periodo 2014-2018. En 2016, el propio Gobierno Santos lo ratificó como coordinador de los temas de infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria y férrea.

Durante la entrevista, Santos lo describió como un “gran coequipero” y destacó su papel en los programas de vivienda e infraestructura. Según registros oficiales del Ministerio de Vivienda, Vargas Lleras asumió esa cartera en 2012, después de haber estado al frente del Ministerio del Interior, con el compromiso de impulsar la política de vivienda del Gobierno.

Santos también recordó que, antes de trabajar juntos, Vargas Lleras fue su rival en las elecciones presidenciales de 2010. Tras llegar a la Casa de Nariño, el expresidente lo invitó a hacer parte del gabinete y a integrar una coalición de gobierno, junto con otros sectores políticos.

Diferencias por el proceso de paz

Uno de los puntos que marcó distancia entre ambos fue el Acuerdo de Paz con las Farc. Santos dijo que Vargas Lleras tuvo reparos hacia el final del proceso, especialmente cuando ya proyectaba su aspiración presidencial, pero sostuvo que esas diferencias se discutieron en privado.

El expresidente afirmó que Vargas Lleras no llevó esas discrepancias a una confrontación pública mientras hizo parte del Gobierno. Según su relato, ambos mantuvieron una relación personal y política incluso después de la salida de Santos de la Presidencia.

Vargas Lleras renunció a la Vicepresidencia en 2017 para quedar habilitado como candidato presidencial en 2018. En esa elección obtuvo el cuarto lugar, en una campaña marcada por el debate sobre la implementación del Acuerdo de Paz y el reacomodo de las fuerzas políticas tras el gobierno Santos.