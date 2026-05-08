¿Qué pasará con Cambio Radical tras la muerte de Vargas Lleras?

La muerte de Germán Vargas Lleras cierra una de las trayectorias más influyentes de la política colombiana reciente, pero también deja una pregunta inmediata sobre el futuro de Cambio Radical, el partido que durante años orbitó alrededor de su figura. Su peso dentro de la colectividad fue evidente desde comienzos de los 2000, cuando entró a sus filas y luego fue elegido presidente del partido, en una etapa de expansión parlamentaria y regional

El primer efecto no es jurídico, sino político

Lo primero es evitar una confusión frecuente: la muerte de Vargas Lleras no implica, por sí sola, una crisis estatutaria automática dentro de Cambio Radical. Los estatutos del partido establecen que su dirección está compuesta, entre otros, por el Director Nacional, el Comité Central y la Secretaría General. El propio portal oficial identifica hoy a Germán Córdoba Ordóñez como Director Nacional, cargo que ejerce desde noviembre de 2020. Además, el estatuto señala que, si falta el director, el Comité Central designa un reemplazo hasta la siguiente convención, y que el secretario general es el representante legal del partido.

Eso significa que, dado que Vargas Lleras no ocupaba uno de esos cargos formales al momento de su fallecimiento, Cambio Radical no entra en un vacío jurídico de conducción. Conserva su personería jurídica, mantiene sus órganos internos y su bancada sigue existiendo bajo las reglas del régimen de bancadas previsto tanto en la ley como en sus propios estatutos.

La verdadera disputa es por el mando político

El problema real está en otra parte: Vargas Lleras no era solo un exvicepresidente o un ex candidato presidencial; era el principal referente de identidad, disciplina y negociación del partido. Incluso en febrero de 2025, la bancada le pidió públicamente que asumiera la candidatura presidencial y, en esa misma convención, ratificó a Germán Córdoba como director del partido. Esa escena retrata bien la dualidad interna: la jefatura formal estaba en una persona, pero la jefatura política seguía descansando en otra.

Sin esa figura, Cambio Radical queda obligado a resolver una tensión que ya venía acumulándose: decidir si se institucionaliza de verdad o si se fragmenta en liderazgos regionales, bancadas sueltas y alianzas tácticas. La colectividad llegaba a esta coyuntura con una base parlamentaria más reducida que en ciclos anteriores. Según su propia historia oficial, tuvo 30 curules en el Congreso 2022-2026, mientras que para 2026-2030 reportó 19 congresistas electos, con 7 escaños en Senado y 12 en Cámara.

Un partido con estructura, pero sin su eje

Ese retroceso no es menor, dado que varios analistas coinciden en que la ausencia de Vargas Lleras debilitó la visibilidad del partido, contribuyó a su pérdida de votos y dejó abierta una división sobre a quién acompañar dentro del bloque opositor de derecha. Ese diagnóstico coincide con señales que ya se veían en campaña: Cambio Radical intentó sostenerse a través de alianzas puntuales, como la lista compartida en Bogotá con otras fuerzas para Cámara, pero sin una candidatura presidencial propia que ordenara el mensaje nacional.

En ese escenario, lo que viene para Cambio Radical no es una sucesión automática, sino una redefinición de mando. La ley colombiana exige que los partidos se organicen democráticamente y que sus bancadas actúen de forma coordinada, pero no crea un heredero político por decreto. La colectividad tendrá que decidir si fortalece sus órganos, reparte vocerías y consolida una línea común, o si deja que el vacío de su principal figura derive en dispersión.

El desenlace importa más allá del partido. La muerte de Vargas Lleras no borra a Cambio Radical del mapa, pero sí le quita a una parte de la derecha colombiana uno de sus articuladores más reconocibles. Lo que ocurra ahora mostrará si la organización era capaz de sobrevivir como institución o si dependía, en una medida decisiva, de la gravitación de su líder histórico.