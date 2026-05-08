Jota Pe Hernández denuncia amenazas

El senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, denunció ante el Senado de la República que habría sido informado de un presunto plan criminal de alto riesgo para atentar contra su vida y la de su familia.

En una comunicación fechada el 8 de mayo de 2026, el congresista aseguró que la información sobre una “amenaza directa e inminente” le fue comunicada oficialmente por la Fiscalía General de la Nación.

Según el documento, la denuncia penal ya cuenta con radicado y, de acuerdo con Hernández, contiene elementos de juicio que sustentarían la alerta sobre el supuesto plan en su contra.

Pide medidas urgentes de protección

En la carta enviada al Senado, el congresista afirmó que su seguridad y la de su núcleo familiar se encuentran en “riesgo real e inmediato”, y señaló que, hasta la fecha, no se habrían adoptado medidas de protección efectivas y suficientes frente a la gravedad del caso.

Hernández también relacionó la situación con su papel como senador de oposición frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro. En el documento aseguró que los hechos requieren una “reacción institucional inmediata”.

“Me veo en la obligación de poner en conocimiento con carácter de urgencia que soy víctima de un plan criminal de alto riesgo, cuyo propósito explícito es atentar contra mi vida y la de mi familia”, señaló el senador en la comunicación.

Le puede interesar: Las cinco razones de GAD3 para dejar de publicar encuestas presidenciales

El congresista indicó que remitirá la denuncia a organismos de control, entidades estatales, embajadas y organismos internacionales. Entre las instituciones mencionadas están la Policía Nacional, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ejército Nacional, Dirección Nacional de Inteligencia, Unidad Nacional de Protección y varias altas cortes.

También anunció que enviará la comunicación a embajadas de países como Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador, Israel y Estados Unidos, así como a organismos internacionales de derechos humanos.

Por ahora, no se conocen detalles públicos sobre los presuntos responsables del plan denunciado ni sobre las medidas de protección que podrían ser adoptadas por las autoridades competentes.