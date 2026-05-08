El cuerpo del periodista y politólogo Mateo Pérez Rueda fue hallado en zona rural de Briceño, Antioquia, luego de haber sido reportado como desaparecido mientras adelantaba labores de reportería en medio de una compleja situación de orden público.
La información fue confirmada por el abogado Sergio Mesa, quien indicó que el cuerpo ya fue recibido por una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo.
Pérez Rueda era periodista del norte de Antioquia, director del medio local El Confidente, de Yarumal, y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Según la información conocida, había llegado a Briceño para documentar hechos recientes de orden público, especialmente los combates entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional.
La misión humanitaria en Briceño
Sergio Mesa relató que, ante la imposibilidad de ingreso de autoridades y organismos humanitarios al municipio, él y el periodista y fotoreportero Jesús Abad Colorado emprendieron una misión humanitaria hacia Briceño, acompañados por la compañera de vida de Mateo Pérez.
“Ayer jueves a las 5:00 am, ante la imposibilidad de ingreso de las autoridades (Ejército, Policía, Fiscalía) y organismos humanitarios (CICR y Defensoría del Pueblo) al municipio de Briceño, Antioquia, donde está desaparecido el colega periodista y politólogo, Mateo Pérez Rueda, el periodista y foto-reportero Jésús @AbadColorado y yo, acompañados de su compañera de vida, emprendimos la Misión Humanitaria hacia Briceño”, contó Mesa.
Antes de entrar al municipio, pasaron por Yarumal, donde hablaron con Julián, hermano de Mateo, y con sus padres, Gloria y Carlos. Allí, según el abogado, les informaron que se dirigían hacia Briceño para acompañar la búsqueda.
Mesa también afirmó que durante la jornada hablaron con funcionarios, autoridades y fuentes en terreno. Luego regresaron a Yarumal y entregaron a la familia algunas pertenencias de Mateo que fueron reclamadas en el hotel donde se había hospedado la noche del lunes.
“Su morral, donde su madre no encontró el computador, y el casco de la moto –que no podía usar en zona rural–, les confirmó a sus padres que sí era Mateo”, relató.
El abogado sostuvo que el propósito de la misión era recuperar a Mateo Pérez, “así sea su cuerpo”, para evitar que quedara como una persona desaparecida más.
Un caso en medio de una crisis humanitaria
La desaparición y presunto asesinato del periodista encendió las alertas de la Fundación para la Libertad de Prensa y de la Defensoría del Pueblo. Según la información preliminar conocida por la FLIP, Pérez Rueda habría sido asesinado en zona rural de Briceño mientras realizaba su labor periodística.
La Defensoría también expresó preocupación por las versiones según las cuales el hecho habría sido cometido por integrantes del Frente 36, en medio de la confrontación armada que afecta al municipio.
El caso ocurre en un territorio sobre el que ya existían advertencias de riesgo. En noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 para Briceño, por la escalada de confrontación armada en el casco urbano y zonas rurales.
La alerta advertía riesgos para la población civil por la disputa entre el Frente 36, el grupo Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Ejército Gaitanista de Colombia. También señalaba amenazas selectivas, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, homicidios y otras vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz solicitar información a las disidencias representadas en la mesa de conversaciones del Estado Mayor de los Bloques y el Frente, con el fin de obtener datos sobre el paradero y estado de Mateo Pérez.
Autoridades departamentales han señalado a alias ‘Víctor Chala’, integrante de las disidencias de alias ‘Calarcá’, como presunto responsable de lo ocurrido. Según reportes conocidos, se ofreció una recompensa de hasta $300 millones por información que permita ubicarlo.
El cuerpo de Mateo Pérez será trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes y posteriormente será entregado a su familia.