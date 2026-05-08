Pérez Rueda era periodista del norte de Antioquia, director del medio local El Confidente, de Yarumal, y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Según la información conocida, había llegado a Briceño para documentar hechos recientes de orden público, especialmente los combates entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional.

La misión humanitaria en Briceño

Sergio Mesa relató que, ante la imposibilidad de ingreso de autoridades y organismos humanitarios al municipio, él y el periodista y fotoreportero Jesús Abad Colorado emprendieron una misión humanitaria hacia Briceño, acompañados por la compañera de vida de Mateo Pérez.

“Ayer jueves a las 5:00 am, ante la imposibilidad de ingreso de las autoridades (Ejército, Policía, Fiscalía) y organismos humanitarios (CICR y Defensoría del Pueblo) al municipio de Briceño, Antioquia, donde está desaparecido el colega periodista y politólogo, Mateo Pérez Rueda, el periodista y foto-reportero Jésús @AbadColorado y yo, acompañados de su compañera de vida, emprendimos la Misión Humanitaria hacia Briceño”, contó Mesa.

Antes de entrar al municipio, pasaron por Yarumal, donde hablaron con Julián, hermano de Mateo, y con sus padres, Gloria y Carlos. Allí, según el abogado, les informaron que se dirigían hacia Briceño para acompañar la búsqueda.

Mesa también afirmó que durante la jornada hablaron con funcionarios, autoridades y fuentes en terreno. Luego regresaron a Yarumal y entregaron a la familia algunas pertenencias de Mateo que fueron reclamadas en el hotel donde se había hospedado la noche del lunes.

“Su morral, donde su madre no encontró el computador, y el casco de la moto –que no podía usar en zona rural–, les confirmó a sus padres que sí era Mateo”, relató.

El abogado sostuvo que el propósito de la misión era recuperar a Mateo Pérez, “así sea su cuerpo”, para evitar que quedara como una persona desaparecida más.