La Alcaldía Municipal de Suárez, Cauca, emitió un comunicado oficial este 8 de mayo de 2026 en el que rechazó los hechos de violencia y alteración del orden público que se registran en el municipio y que, según la administración local, ponen en riesgo la vida e integridad de las familias sucreñas.

En el pronunciamiento, firmado por el alcalde César Lizardo Cerón, la administración hizo un llamado urgente a los actores armados en confrontación para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y excluyan a la población civil de cualquier acción violenta.

“Nuestro municipio merece vivir en tranquilidad, paz y respeto por la vida”, señaló la Alcaldía en el comunicado.

Llamado a la comunidad y suspensión de actividades

La administración municipal también pidió a la comunidad acatar las medidas de autoprotección y autocuidado, permanecer resguardada en lugares seguros y atender únicamente la información emitida por canales oficiales.

Como medida preventiva, la Alcaldía informó que las actividades institucionales quedan suspendidas hasta que se garantice la seguridad e integridad de funcionarios y contratistas.

La administración local reiteró su solidaridad con las familias afectadas y exigió garantías para la protección de la población civil en medio de la situación de orden público que enfrenta el municipio.