Causa de muerte de Germán Vargas Lleras: ¿qué se sabe?

Germán Vargas Lleras murió tras varios meses de complicaciones de salud asociadas a un tumor cerebral. Aunque no se ha conocido un parte médico oficial con la causa clínica exacta, su estado había estado marcado por cirugías neurológicas y tratamientos especializados.

Qué se sabe sobre su causa de muerte

La muerte de Germán Vargas Lleras estuvo precedida por un proceso médico relacionado con un tumor cerebral, una condición que lo había alejado de la vida pública durante los últimos meses. El exvicepresidente, de 64 años, había sido sometido a intervenciones neurológicas y a tratamientos fuera del país como parte de su atención médica.

El antecedente médico de Vargas Lleras venía de años atrás. En 2016, cuando era vicepresidente de Colombia, fue operado para retirarle un tumor cerebral benigno detectado después de un desmayo que lo obligó a suspender temporalmente sus actividades públicas. En ese momento, el diagnóstico fue descrito como un meningioma, un tipo de tumor que se forma en las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

Qué es un meningioma

Un meningioma no se origina directamente en el tejido cerebral, sino en las capas que protegen el cerebro y la médula espinal. La mayoría de estos tumores son benignos y pueden crecer lentamente, pero su ubicación puede generar riesgos si presionan estructuras cercanas, afectan funciones neurológicas o requieren cirugía.

Por eso, aunque la palabra “benigno” puede dar una impresión de bajo riesgo, en el caso de los tumores intracraneales el impacto depende de factores como el tamaño, la localización, la velocidad de crecimiento y la posibilidad de retirar el tumor sin comprometer zonas sensibles del sistema nervioso.

En 2025, Vargas Lleras volvió a ser sometido a procedimientos neurológicos. Primero fue intervenido en Bogotá y después continuó su atención médica en Houston, Estados Unidos. En los meses posteriores, su entorno político informó que se encontraba en recuperación, aunque su presencia pública siguió limitada.

Cuántas personas enfrentan estos tumores

Los tumores del sistema nervioso central no están entre los cánceres más frecuentes, pero sí son enfermedades de alta complejidad médica. A nivel global, las estimaciones de GLOBOCAN (Observatorio Mundial del Cáncer) para 2022 registraron más de 321.000 nuevos casos de cáncer de cerebro y sistema nervioso central y más de 248.000 muertes por esta causa.

En Colombia, estudios recientes han señalado que la incidencia de estos tumores es baja frente a otros tipos de cáncer, pero con una mortalidad relevante por su ubicación y dificultad de tratamiento. Una investigación sobre población colombiana reportó tasas globales de incidencia y mortalidad cercanas a 5,0 y 3,9 por cada 100.000 habitantes, respectivamente, para tumores del sistema nervioso.