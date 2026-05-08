Petro, Uribe, Santos y más políticos despiden a Vargas Lleras

La muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y líder histórico de Cambio Radical, generó reacciones de distintos sectores de la política nacional. Presidentes, expresidentes, candidatos presidenciales y partidos enviaron mensajes de condolencia y recordaron su trayectoria pública.

Reacciones políticas tras la muerte de Germán Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras murió este viernes 8 de mayo, a los 64 años, después de varios meses de complicaciones de salud. El dirigente ocupó cargos como senador, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Tras conocerse la noticia, varios actores de la política nacional se pronunciaron en redes sociales. Los mensajes llegaron desde sectores que fueron cercanos a Vargas Lleras, pero también desde dirigentes con quienes sostuvo diferencias políticas durante su carrera.

El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del exvicepresidente y recordó los debates que ambos compartieron en el Congreso y en campañas políticas. Aunque fueron contradictores durante años, el mandatario destacó su papel en la discusión pública y envió condolencias a su familia.