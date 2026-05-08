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Petro, Uribe, Santos y más políticos despiden a Vargas Lleras

Vie, 08/05/2026 - 20:43
Presidentes, expresidentes, candidatos y partidos lamentaron la muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y líder de Cambio Radical.
Petro, Uribe, Santos y más políticos despiden a Vargas Lleras
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Germán Vargas Lleras

La muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y líder histórico de Cambio Radical, generó reacciones de distintos sectores de la política nacional. Presidentes, expresidentes, candidatos presidenciales y partidos enviaron mensajes de condolencia y recordaron su trayectoria pública.

Reacciones políticas tras la muerte de Germán Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras murió este viernes 8 de mayo, a los 64 años, después de varios meses de complicaciones de salud. El dirigente ocupó cargos como senador, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Tras conocerse la noticia, varios actores de la política nacional se pronunciaron en redes sociales. Los mensajes llegaron desde sectores que fueron cercanos a Vargas Lleras, pero también desde dirigentes con quienes sostuvo diferencias políticas durante su carrera.

El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del exvicepresidente y recordó los debates que ambos compartieron en el Congreso y en campañas políticas. Aunque fueron contradictores durante años, el mandatario destacó su papel en la discusión pública y envió condolencias a su familia.

El expresidente Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno Vargas Lleras fue vicepresidente, también reaccionó a la noticia. Santos lo describió como un dirigente con conocimiento del país y capacidad de ejecución, y envió un mensaje de solidaridad a su hija, su nieto y sus seres queridos.

Desde el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que la muerte de Vargas Lleras ocurre en un momento en el que, según él, la democracia necesitaba su “verticalidad”. En su mensaje resaltó su preparación, sus convicciones políticas y su papel dentro de la vida pública nacional.

El expresidente Iván Duque también expresó sus condolencias. En su mensaje señaló que construyó una relación personal con Vargas Lleras y lo recordó como un “hombre de Estado” y un interlocutor en la competencia de ideas.

 

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia fue una de las primeras figuras de la oposición en pronunciarse. La dirigente del Centro Democrático señaló que Vargas Lleras deja un vacío en ese sector político y envió un mensaje a su familia y a Cambio Radical.

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, también reaccionó. En su mensaje expresó solidaridad con la familia y los seguidores políticos de Vargas Lleras, y señaló que, pese a sus diferencias, tuvieron una relación cordial y respetuosa.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella también lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras. El abogado lo recordó como una de las figuras más relevantes de la política colombiana reciente y destacó su papel en la oposición.

 

Por ahora, las reacciones continúan llegando desde distintos sectores políticos. La muerte de Vargas Lleras deja a Cambio Radical sin su principal referente histórico y abre un nuevo escenario para esa colectividad en medio del calendario electoral de 2026.

 

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