De La Espriella denuncia supuesto plan para atentar contra él

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella denunció que recibió información sobre la presunta planeación de un atentado en su contra. Su campaña pidió a las autoridades verificar la alerta y reforzar las medidas de seguridad durante sus actos públicos.

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella informó este sábado 9 de mayo que el candidato recibió información de una fuente de inteligencia sobre un supuesto plan para atentar contra su vida bajo la modalidad de francotirador.

Según el comunicado divulgado por su equipo, la alerta también comprometería la seguridad de su familia, su equipo de campaña y el desarrollo de sus actividades en medio de la contienda presidencial. La campaña pidió a las autoridades competentes verificar la información, identificar eventuales responsables y adoptar medidas inmediatas de protección.

Pedido de garantías para la campaña

El equipo de Defensores de la Patria, movimiento que respalda la candidatura de De La Espriella, pidió reforzar los esquemas de protección en eventos públicos, recorridos territoriales y demás actividades de campaña. En su página oficial, el movimiento presenta a De La Espriella como candidato presidencial y a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial.

El candidato también anunció que, por su condición de ciudadano estadounidense, solicitará atención de la Embajada de Estados Unidos sobre su seguridad y la de su familia.

Pese a la alerta, De La Espriella afirmó que no suspenderá su campaña ni dejará de asistir a actos públicos. En el comunicado, aseguró que continuará recorriendo el país bajo las medidas de protección que sean necesarias.

Antecedente de amenazas

Esta no es la primera vez que la campaña reporta una amenaza contra el candidato. En febrero de 2026, Defensores de la Patria informó que había recibido una advertencia anónima atribuida al ELN, en la que se mencionaban posibles acciones contra De La Espriella y sedes del movimiento en varias ciudades. En ese momento, la campaña aseguró que la información fue remitida a las autoridades para activar protocolos de verificación y evaluación de riesgo.

La nueva denuncia se conoce a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026, de acuerdo con el calendario electoral de la Registraduría Nacional.