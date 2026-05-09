La Ley Nuclear en Colombia avanzó esta semana en el Congreso y quedó a un paso de su discusión definitiva. El proyecto superó el debate en la Comisión Primera del Senado, pero todavía necesita ser agendado en la plenaria del Senado para surtir su cuarto y último debate antes de convertirse en ley.

La iniciativa busca crear un marco legal para el uso pacífico, seguro y responsable de la energía nuclear y sus aplicaciones en el país. Su alcance no se limita a la generación eléctrica, pues también contempla usos en medicina nuclear, agricultura, industria, medio ambiente, gestión del agua, ciencia y tecnología.

De acuerdo con la información del proyecto, la ley pretende fortalecer la soberanía energética, impulsar la investigación, promover fuentes limpias y confiables de bajas emisiones, y garantizar estándares de seguridad nuclear, protección radiológica y no proliferación.

¿Qué busca la Ley Nuclear?

El proyecto plantea crear un marco institucional que defina las entidades responsables de regular, autorizar, controlar y vigilar las actividades nucleares en Colombia.

También propone normas de seguridad nuclear, protección radiológica, gestión de residuos y protección física. Esto significa que cualquier actividad nuclear tendría que contar con licencias y permisos otorgados por la autoridad competente.

Uno de los puntos más destacados por sus promotores es el posible impacto en el sistema de salud, especialmente en la lucha contra el cáncer en Colombia. La aprobación de esta ley permitiría fortalecer la capacidad del país para producir insumos esenciales para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

La iniciativa también busca alinear al país con tratados y estándares internacionales sobre uso pacífico y no proliferación nuclear.

El debate que falta

Aunque el proyecto ya superó dos debates en la Cámara de Representantes y avanzó en el Senado, su futuro depende de que sea incluido en la agenda de la plenaria.

El margen de tiempo es limitado: las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 20 de junio, por lo que, si no se prioriza, la iniciativa podría hundirse por falta de trámite.

“Aunque demoró en darse el debate, unánimemente los Senadores votaron por su aprobación, lo que demuestra que cuando se piensa en el bien común de los colombianos es posible alcanzar consensos desde todas las alas políticas”, señaló Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana.

Prieto agregó que es clave que el proyecto sea agendado en plenaria y destacó que la iniciativa cuenta con aval fiscal, uno de los requisitos más complejos para este tipo de propuestas.

“Es clave que el proyecto sea agendado en plenaria. Para lograrlo, se requiere el respaldo de los senadores y su disposición para evitar que esta iniciativa se hunda. Además, cuenta con aval fiscal, uno de los requisitos más complejos de alcanzar en este tipo de proyectos”, afirmó.

De ser aprobada en su último debate, la Ley Nuclear establecería las bases para que Colombia desarrolle capacidades en tecnología nuclear bajo criterios de seguridad, regulación estatal y cooperación internacional.