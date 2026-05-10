Cada mayo, las flores, las llamadas y las reuniones familiares vuelven a ocupar un lugar central en los hogares colombianos. El Día de la Madre, celebrado en el país el segundo domingo del mes, es una de las fechas más emotivas del calendario y también una oportunidad para recordar el valor simbólico, afectivo y cultural de las maternidades.



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Aunque la celebración tiene raíces antiguas asociadas a figuras maternas veneradas por distintas civilizaciones, su consolidación moderna llegó a comienzos del siglo XX. En Colombia, la conmemoración fue oficializada en 1925 durante el gobierno de Pedro Nel Ospina.

Más allá de su historia, la fecha ha inspirado poemas, cartas y reflexiones de escritores y pensadores que han intentado traducir en palabras el amor de una madre. Estas son algunas frases para dedicar y compartir en esta celebración:

“Los niños son las anclas de la vida de una madre”, Sófocles

“El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón”, Honoré de Balzac

“El amor de una madre es como la paz. No necesita ser adquirido, no necesita ser merecido”, Erich Fromm

“Los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños duermen profundamente en ellos”, Victor Hugo

"La más bella palabra en labios de una persona es la palabra 'madre', y la llamada más dulce, 'madre mía' ", Khalil Gibra

La poesía también ha sido refugio para hablar de las madres. Desde la ternura íntima hasta la nostalgia de la infancia, distintos autores han encontrado en los versos una manera de regresar a ese primer abrazo.

“Renacimiento”, de Antonio Machado

“Galerías del alma... ¡El alma niña!

Su clara luz risueña; y la pequeña historia,

y la alegría de la vida nueva...

¡Ah, volver a nacer, y andar camino,

ya recobrada la perdida senda!

Y volver a sentir en nuestra mano

aquel latido de la mano buena de nuestra madre...

Y caminar en sueños por amor de la mano que nos lleva”.

“Dulzura”, de Gabriela Mistral

“Madrecita mía,

madrecita tierna,

déjame decirte

dulzuras extremas.

Es tuyo mi cuerpo

que juntaste en ramo;

deja revolverlo

sobre tu regazo.

Juega tú a ser hoja

y yo a ser rocío:

y en tus brazos locos

tenme suspendido.

Madrecita mía,

todito mi mundo

déjame decirte

los cariños sumos”.

“Cuando sea grande”, de Álvaro Yunque

“Mamá: cuando sea grande

voy a hacer una escalera

tan alta que llegue al cielo

para ir a coger estrellas.

Me llenaré los bolsillos

de estrellas y de cometas,

y bajaré a repartirlos

a los chicos de la escuela.

Para ti voy a traerte,

mamita, la luna llena,

para que alumbre la casa

sin gastar en luz eléctrica”.

“Hay un lugar en el mundo”, de Alda Merini

“Hay un lugar en el mundo donde el corazón late rápido,

donde te quedas sin aliento por la emoción que sientes,

donde el tiempo se detiene y ya no tienes edad.

Ese lugar está en tus brazos, donde tu corazón no envejece,

mientras que tu mente nunca deja de soñar”.

“Se desprendió mi sangre”, de Concha Méndez

“Se desprendió mi sangre para

formar tu cuerpo.

Se repartió mi alma para formar

tu alma.

y fueron nueve lunas y fue toda

una angustia

de días sin reposo y noches

desveladas.

Y fue en la hora de verte que te

perdí sin verte.

¿De qué color tus ojos, tu cabello,

tu sombra?

Mi corazón que es cuna que en

secreto te guarda,

porque sabe que fuiste y te llevó

en la vida,

te seguirá meciendo hasta el fin

de mis horas”.



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El Día de la Madre sigue siendo, para muchas familias, una fecha para agradecer, recordar y abrazar. Porque incluso cuando faltan las palabras, siempre queda la necesidad de volver al origen: esa voz, esas manos y ese amor que acompañan para siempre.



