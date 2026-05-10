Cuatro trabajadores murieron tras una explosión en la mina Las Quintas, en Cucunubá, Cundinamarca. La Gobernación confirmó sus identidades y señaló que se revisa si la boca de mina hacía parte del lindero autorizado.

Quiénes eran los mineros fallecidos

Las autoridades confirmaron la muerte de los cuatro trabajadores que permanecían atrapados en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca, luego de una explosión registrada al finalizar la tarde del sábado 9 de mayo.

Las víctimas fueron identificadas por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Guerrero Villamil, Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

En un primer reporte, la Gobernación había informado que los trabajadores quedaron atrapados dentro del socavón tras la explosión. En el lugar hicieron presencia unidades de Bomberos de Ubaté, ambulancias, organismos de atención de emergencias, el Grupo de Rescate Minero, la Policía de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal.

Luego de las labores de atención, las autoridades confirmaron que los cuatro mineros fueron hallados sin vida. A partir de ese momento, el operativo pasó de la búsqueda al proceso de recuperación de los cuerpos, aseguramiento del área y revisión técnica de las condiciones de la mina.

La revisión sobre la mina Las Quintas

El gobernador señaló que la mina Las Quintas contaba con título minero y con licenciamiento ambiental otorgado en diciembre del año anterior. Sin embargo, indicó que las autoridades analizan si la boca de mina donde ocurrió la emergencia hacía parte del lindero autorizado.

Ese punto será clave para establecer no solo las causas del accidente, sino también las condiciones bajo las cuales se estaba realizando la actividad minera en el lugar. Por ahora, no se ha informado una causa definitiva de la explosión ni se han entregado conclusiones oficiales sobre posibles fallas de operación, ventilación o control de gases.

La emergencia vuelve a poner en el centro la discusión sobre la seguridad minera en Cundinamarca, especialmente en zonas carboneras donde la explotación subterránea hace parte de la actividad económica local. En este caso, las autoridades deberán determinar qué ocurrió dentro del socavón y si todas las operaciones se desarrollaban dentro de los permisos concedidos.

Lo que sigue en la investigación

Tras el hallazgo de los cuerpos, las labores se concentran en la recuperación, el acompañamiento a las familias y la verificación técnica del punto donde ocurrió la explosión. También se espera que las autoridades competentes establezcan si la zona intervenida correspondía al área autorizada por el título y la licencia ambiental.

El caso deja cuatro trabajadores fallecidos y abre una revisión sobre las condiciones de operación de la mina Las Quintas. Las próximas decisiones dependerán de los informes técnicos, la delimitación del área autorizada y las conclusiones de las entidades mineras y ambientales sobre el origen de la emergencia.