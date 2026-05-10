El desembarco se desarrolla de manera escalonada y continuará de acuerdo con la disponibilidad de vuelos hacia los países de origen de los pasajeros. La operativa podría extenderse hasta el lunes, un punto que ha generado rechazo del Gobierno canario, cuyo presidente, Fernando Clavijo, afirmó que el acuerdo inicial contemplaba una duración de 12 horas y cierre durante la tarde del domingo.

Ante la negativa del Gobierno de Canarias y de la Autoridad Portuaria de Tenerife a que el barco fondeara en el puerto de Granadilla, la Dirección General de la Marina Mercante emitió una resolución para ordenar su entrada en el dique del puerto.

España defiende el operativo y la OMS respalda la decisión

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la actuación de España y agradeció la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero.

“Es un orgullo ser español porque España siempre cumple, cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo, y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife”, afirmó Sánchez durante un acto político en La Línea de la Concepción, en Cádiz.

El mandatario aseguró que el Gobierno actúa con “rigor científico y técnico, absoluta transparencia, lealtad institucional y cooperación institucional”. También sostuvo que España asumió “en primera persona” la emergencia sanitaria del Hondius.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la colaboración de España en el desembarco del pasaje y afirmó que ese trabajo es fundamental para garantizar una operación “segura y controlada”.