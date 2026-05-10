El operativo de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, continúa en la isla española de Tenerife, donde las autoridades activaron un plan sanitario y logístico para desembarcar, trasladar y repatriar a los viajeros de forma escalonada.
El buque fondeó en la madrugada frente al puerto de Granadilla, en Tenerife. Desde allí, una vez amaneció, los pasajeros comenzaron a ser trasladados en lanchas hasta el puerto y luego en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias hacia el aeropuerto Tenerife Sur.
La operación, en la que intervienen 23 países, fue asumida por España a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la decisión ha generado diferencias con el Gobierno de Canarias, que expresó reparos frente a la llegada del barco y al tiempo que podría tardar el operativo.
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El primer grupo en abandonar el MV Hondius fue el de los 14 pasajeros españoles, quienes salieron del barco junto con un epidemiólogo de la OMS en África. Según la información conocida, descendieron con chaquetas azules, mascarillas y bolsas blancas con sus pertenencias.
Los españoles fueron trasladados en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias hasta el aeropuerto Tenerife Sur, donde abordaron un avión militar con destino a Madrid. El aparato despegó antes del mediodía de Canarias hacia la base aérea de Torrejón de Ardoz. Desde allí, serán llevados al hospital Gómez Ulla, donde deberán cumplir aislamiento.
Aunque inicialmente se había informado que después de los españoles bajarían los pasajeros de Países Bajos, Sanidad indicó que el orden fue modificado según la disponibilidad de los aviones. Finalmente, el siguiente grupo en abandonar el barco fue el de ciudadanos franceses.
En el aeropuerto Tenerife Sur ya se encuentran aeronaves de Países Bajos, Canadá y Francia. El avión neerlandés trasladará a pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación. Además, la Unión Europea envió una ambulancia aérea desde Noruega, a través del mecanismo rescEU, para apoyar las labores de repatriación.
El desembarco se desarrolla de manera escalonada y continuará de acuerdo con la disponibilidad de vuelos hacia los países de origen de los pasajeros. La operativa podría extenderse hasta el lunes, un punto que ha generado rechazo del Gobierno canario, cuyo presidente, Fernando Clavijo, afirmó que el acuerdo inicial contemplaba una duración de 12 horas y cierre durante la tarde del domingo.
Ante la negativa del Gobierno de Canarias y de la Autoridad Portuaria de Tenerife a que el barco fondeara en el puerto de Granadilla, la Dirección General de la Marina Mercante emitió una resolución para ordenar su entrada en el dique del puerto.
España defiende el operativo y la OMS respalda la decisión
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la actuación de España y agradeció la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero.
“Es un orgullo ser español porque España siempre cumple, cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo, y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife”, afirmó Sánchez durante un acto político en La Línea de la Concepción, en Cádiz.
El mandatario aseguró que el Gobierno actúa con “rigor científico y técnico, absoluta transparencia, lealtad institucional y cooperación institucional”. También sostuvo que España asumió “en primera persona” la emergencia sanitaria del Hondius.
Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la colaboración de España en el desembarco del pasaje y afirmó que ese trabajo es fundamental para garantizar una operación “segura y controlada”.
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La ministra de Sanidad, Mónica García, también valoró el desarrollo del operativo, al que calificó como “sin precedentes”. Según dijo, el procedimiento está funcionando “muy bien” y con seguridad para la población local.
“Estamos preparados y la OMS lo sabe”, afirmó la ministra, quien insistió en que los protocolos no fueron improvisados. García también advirtió que la desinformación, la polémica o el alarmismo van en contra de las medidas básicas de salud pública.
El MV Hondius llegó a Tenerife en medio de una alta expectativa mediática nacional e internacional. Mientras avanza la evacuación, las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento al brote de hantavirus y al traslado de los pasajeros hacia sus países de origen.