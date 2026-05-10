De estrella de televisión a ícono global del pop

Mucho antes de convertirse en una de las artistas más influyentes de la música, Kylie Minogue alcanzó la popularidad gracias a su papel de Charlene en la recordada serie australiana Neighbours durante los años 80.

Lo que parecía ser una carrera prometedora en la televisión terminó transformándose en un fenómeno musical global. Con más de 80 millones de discos vendidos y una trayectoria de cinco décadas, Kylie se consolidó como una figura indispensable del pop internacional.

Pero detrás de los récords, las giras y los hits, también existió una historia marcada por la presión mediática, las pérdidas personales y momentos de profunda vulnerabilidad.

La Kylie más íntima llega a Netflix

En KYLIE, la artista abre por primera vez gran parte de sus archivos personales para reconstruir los momentos más importantes de su vida y carrera.

La producción incluirá videos caseros, fotografías inéditas y conversaciones exclusivas con la cantante, quien reflexiona sobre cómo logró mantenerse vigente mientras enfrentaba el escrutinio público y complejos desafíos personales.

Uno de los puntos que más expectativa genera entre sus seguidores es la manera en que el documental abordará los momentos más difíciles de su vida, incluida su batalla contra el cáncer y el impacto emocional de vivir bajo la mirada constante de la industria del entretenimiento.

Un equipo de lujo detrás de la producción

La dirección del proyecto está a cargo de Michael Harte, reconocido por producciones como Still: A Michael J. Fox Movie y BECKHAM.

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Además, la serie cuenta con la producción de Ventureland, compañía liderada por John Battsek, responsable de exitosos documentales musicales y deportivos que han conquistado plataformas de streaming en los últimos años.

La producción también reúne testimonios de personas cercanas a la cantante, entre ellas Dannii Minogue, Jason Donovan, Nick Cave y Pete Waterman.